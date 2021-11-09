Будьте в Плюсе

Белый дом не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли Байден запрет на экспорт нефти

Группа из 11 сенаторов-демократов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
ПРАЙМ
По данным портала AAA, в среднем по стране цена галлона бензина к 8 ноября выросла до $3,42 (один галлон — 3,78 л, то есть цена литра бензина составила примерно 90 центов).
РБК
Однако на заседании альянса 4 ноября ОПЕК+ приняла решение не менять прошлый план по сдерживанию роста добычи.
РБК
В Белом доме также винят в дорожающем бензине ОПЕК, оставшуюся безучастной к призывам увеличить добычу, но пока не определились, какими средствами будет решаться проблема.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Белый дом не ответил на вопрос о возможности запретить экспорт нефти
Lenta.ru16:26
Белый дом не стал отвечать на вопрос, рассматривает ли Байден запрет на экспорт нефти
ТАССвчера в 15:15
В Сенате США призвали Байдена запретить экспорт нефти
Газета.Ruвчера в 12:04
Сенаторы предложили Байдену остановить экспорт нефти из-за цен на бензин
РБКвчера в 13:27
Сенаторы США призвали Байдена ввести запрет на экспорт нефти
REGNUMвчера в 12:13
В США сенаторы от Демпартии призвали Байдена запретить экспорт нефти
ИА Красная Веснавчера в 14:22
Сенаторы США призвали Байдена распечатать резерв, запретить экспорт нефти
ПРАЙМвчера в 11:45

Интересное

Суд оштрафовал на тысячу рублей саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство

Заводской районный суд Саратова во вторник оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба обкома партии в Telegram-канале.
РИА Новостивчера в 15:43

В Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для жителей старше 60 лет

Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.
РИА Новостивчера в 09:49