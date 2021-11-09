Группа из 11 сенаторов-демократов написали письмо президенту США Джо Байдену с призывом ввести мораторий на экспорт нефти и задействовать стратегический резерв для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Заводской районный суд Саратова во вторник оштрафовал на 1 тысячу рублей депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко, на которого полиция составила административный протокол по статье о мелком хулиганстве, сообщила пресс-служба обкома партии в Telegram-канале.
Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.