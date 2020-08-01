Общество

Мойка78Мойка78Белый дом обнародовал доходы Трампа: в 2019 году он заработал $446 млн

По итогам прошлого года действующий президент США Дональд Трамп заработал $446 млн. Управление по вопросам этики при американском правительстве обнародовало данные о доходах главы государства.
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Трамп опубликовал декларацию о доходах за 2019 год

РБК02:39

Раскрыты доходы Трампа за 2019 год

Lenta.ruвчера в 22:22

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за 2019 год

ТАССвчера в 21:50

В США опубликовали данные о доходах Трампа

RT на русскомвчера в 22:11

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа

Вести.Ruвчера в 22:11

Власти США опубликовали данные о доходах Трампа за минувший год

Российская газетавчера в 22:10

Власти США опубликовали выписку о доходах Трампа за 2019 год

Московский Комсомолецвчера в 22:12
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Общество

Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»

РИА Новости вчера в 18:12
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Политика

Посол в Минске призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами по делу о 33 задержанных россиянах, заявил в субботу посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
РИА Новости 09:08
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Политика

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

МИД РФ отреагировал на задержание 33 российских граждан в Белоруссии.
RT на русском вчера в 03:29
1,3K
Общество

Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
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Политика

Путин подписал закон о сплошных рубках в районе Байкала

Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
REGNUM вчера в 08:11
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Происшествия

Сотрудники ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной

Сотрудники погрануправления ФСБ РФ задержали контрабандиста на границе с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.
NewInform вчера в 10:24
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Политика

Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал президент Белоруссии Александра Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов.
Lenta.ru 08:58
31
Политика

Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23
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Общество

В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
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Футбол

«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии

Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
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Футбол

Дзюба заявил, что судьи недолюбливают российские команды в еврокубках

Игрок «Зенита» Артем Дзюба оценил работу арбитров в еврокубках во время матчей российских клубов.
Vprognoze.ru 08:34
Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

RT на русском 07:43
Футбол

Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»

CT news вчера в 16:45
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Футбол

«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ

«Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ.
Metaratings 08:56
Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

Фото Ольги и Валерия в кафе взято с сайта: kp.ru Фото Ольги и Валерия с мероприятия взято из Instagram: @iamgeegun На опубликованном видео можно разглядеть лицо возлюбленного Орловой, его седые волосы и среднее телосложение.
Pokatim.ru вчера в 13:00
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Общество

Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом

Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
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Происшествия

Под Астраханью спасатели МЧС эвакуировали паром с пассажирами

Российская газета 05:11
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Происшествия

В Петербурге продлили срок задержания супруги рэпера Энди Картрайта

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил на 72 часа срок задержания Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт.
RT на русском 07:08
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Фигурное катание

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная

Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
ТАСС 07:48
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Космос

Телескоп VLT сделал самое красивое фото «космической бабочки»

РИА Новости 30 июля в 09:47
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Политика

Нарышкин заявил о контроле ситуации с задержанием россиян в Белоруссии

Служба внешней разведки (СВР) РФ следит за событиями, которые развиваются вокруг задержания в Белоруссии группы россиян.
Известия 07:51
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Происшествия

Тела двух детей и двух взрослых обнаружили на турбазе на Алтае

Петрозаводск говорит вчера в 13:16
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Экономика

Правительство РФ намерено снизить первый взнос льготной ипотеки до 15%

Москва, 1 августа 2020, 14:41 — REGNUM Решение о снижении первого взноса программы льготной ипотеки, которая позволяет взять кредит на жилье нового строительства под 6,5% годовых, с 20 до 15% собирается принять правительство России.
REGNUM 07:41
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Единоборства

Боец MMA напал на рефери Марка Годдарда после боя в Абу-Даби

Сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах прошел турнир по смешанным единоборствам UAE Warriors 12, и в одном из поединков произошел необычный эпизод, в который оказался вовлечен известный рефери Марк Годдард.
Юфсбет 04:07
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов

Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Происшествия

Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве

На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия 00:47
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Наука

Археологические раскопки выявили причину последнего оледенения

РИА Новости вчера в 14:00
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