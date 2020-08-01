По итогам прошлого года действующий президент США Дональд Трамп заработал $446 млн. Управление по вопросам этики при американском правительстве обнародовало данные о доходах главы государства.

Белый дом обнародовал доходы Трампа: в 2019 году он заработал $446 млн

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