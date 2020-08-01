Общество
Мойка78Белый дом обнародовал доходы Трампа: в 2019 году он заработал $446 млн
По итогам прошлого года действующий президент США Дональд Трамп заработал $446 млн. Управление по вопросам этики при американском правительстве обнародовало данные о доходах главы государства.
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Происшествия
В СК назвали вероятную причину смерти четырех человек в Алтайском крае
Барнаул, 1 августа 2020, 11:33 — REGNUM Одной из самых вероятных причин смерти семьи из четырех человек на одной из туристических баз в Алтайском крае является отравление.
REGNUM 04:33
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
RT на русском 08:01
Общество
В Петербурге задержали 10 человек на акции солидарности с Хабаровском
В ходе проведения несанкционированной акции в Северной столице, посвященной политическим событиям в Хабаровске, были задержаны несколько человек.
Gazeta.SPb 08:08
Политика
Жириновский призвал Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов
Ранее «ФедералПресс» писал, что глава Белоруссии Александр Лукашенко назвал выборы в стране второстепенным вопросом.
ФедералПресс 08:50
Гаджеты
Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку приложения Cortana
Компания Microsoft в несколько этапов прекратит поддержку своего приложения Cortana, убирая его на различных платформах.
Дни24 09:25
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Футбол
Миранчук отказался от перехода в «Аталанту» и хочет играть в «Милане»
Отступные для европейского клуба в контракте игрока «Локомотива» составляют восемь миллионов евро, но президент «Локо» Василий Кикнадзе договорился со Шпиневым о продаже Миранчука за более внушительную сумму – на уровне 15-20 миллионов евро.
Metaratings 08:58
Общество
В Екатеринбурге начали убирать арт-объект в память о протестах
В Екатеринбурге сегодня в сквере у Театра Драмы, где проходили протесты, установили арт-объект.
Уральский меридиан 09:04
Космос
Ученые подтвердили гипотезу существования «предыдущей» Вселенной
Американские ученые уверены, что результаты их работы подтверждают верность гипотезы Большого отскока, согласно которой Вселенная, в которой мы существуем, возникла в результате распада «предыдущей» вселенной.
NewInform 03:43
Футбол
Игроки «Химок» написали письмо губернатору после увольнения Юрана
Футболисты "Химок" написали открытое письмо губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в связи с увольнением главного тренера команды Сергея Юрана.
Газета.Ru 03:27
Экономика
Минэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России
«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
RT на русском 05:13
Политика
Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян
Оснований для задержания и заключения под стражу россиян у белорусских властей нет, заявил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Коммерсантъ 09:26
Общество
Россия с 11 августа может возобновить авиасообщение со всеми странами
Российская Федерация с 11 августа может полностью возобновить международное авиасообщение со всеми странами.
Главный региональный 07:49
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
RT на русском 09:03
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Наука
Социальная изоляция повышает вероятность ожирения у женщин
В результате эксперты пришли к выводу, что у женщин, у которых наблюдалось меньше социальных связей — разведенные, вдовы, одинокие — в среднем имели самый большой объем талии.
МедиаПоток 04:00
Общество
Мишустин подписал постановление о единой системе техосмотра
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра.
RT на русском 05:54
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтехимик» в товарищеском матче
РИА Новости 09:08
Футбол
«Челси» победит «Арсенал» в финале Кубка Англии
Сегодня в 19:30 по московскому времени «Арсенал» встретится с «Челси» в финале Кубка Англии.
Vprognoze.ru 07:44
Происшествия
В Карелии произошла вспышка коронавируса в частном доме престарелых
В Петрозаводске выявили вспышку коронавируса в частном пансионате для пожилых «Малина», сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Православие и Мир вчера в 08:41
Кино
Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что Netflix выпустит фильм по мотивам игры Beyond Good & Evil.
Piter.tv 07:39
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Шоу-бизнес
Концертный директор Пугачевой опроверг слухи о разводе с Галкиным
Слухи о разводе Аллы Пугачевой с телеведущим Максимом Галкиным не соответствуют действительности.
Телеканал 360° вчера в 17:31
Происшествия
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании 20-летней актрисы
71-летнего французского актера, а в остальном - гражданина мира Жерара Депардье обвинили в изнасиловании.
Российская газета 09:37
Футбол
Сёмин заявил, что не знаком с Николичем
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что лично не знаком со сменившим его на этом посту сербским специалистом Марко Николичем.
RT на русском 10:05
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Набабкиным на один год
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА на один год продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным.
Чемпионат 08:59