Политика

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Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
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Белый дом опубликовал
 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.
ТК Звезда09:49

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Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

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Белый дом обнародовал содержание первого разговора Трампа с Зеленским

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Трамп не обсуждал с Зеленским политические вопросы при разговоре в апреле

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Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

РБК09:25

Опубликована стенограмма апрельского разговора Трампа и Зеленского

RT на русском09:20

Белый дом опубликовал пересказ первого разговора Трампа с Зеленским

Известия09:07

Белый дом опубликовал стенограмму первого телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Эхо Москвы09:33
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