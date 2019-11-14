Политика
РБКБелый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
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с чего всё началось
Белый дом опубликовал 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.ТК Звезда09:49
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Украингейт: Трамп решил сегодня опубликовать еще один разговор с Зеленским
Евразия Daily13 ноября в 23:30
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