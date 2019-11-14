с чего всё началось

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.

Экономика Рада утвердила госбюджет Украины на 2020 год Прожиточный минимум в 2020 году на одно лицо в расчете на месяц с 1 января 2020 года - составит 2027 гривен (5357,7 руб.), с 1 июля - 2118 гривен (5598,3 руб.), с 1 декабря - 2189 гривен (5785,9 руб.).

Спорт Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.

Здоровье Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».

Происшествия В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.

Кино Кристиан Бэйл: Сниматься в кино – это всё, что я умею Фильм Джеймса Мэнголда "Ford против Ferrari" рассказывает о взаимоотношениях американского автомобильного конструктора Кэрролла Шелби и отважного британского гонщика Кена Майлза, которые вместе бросили вызов корпорациям, чтобы создать абсолютно новый спорткар, который смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, прошедшем во Франции в середине 1960-х годов.

Общество Умерла Айгуль Фазыйлова, которая искала приемную семью для сына Жительница Татарстана Айгуль Фазыйлова, боровшаяся с онкологическим заболеванием последней стадии и искавшая приемную семью для сына-дошкольника в одной из телепрограмм, умерла в казанском хосписе, сообщается на сайте учреждения.

Политика Премьер Чехии: пришло время пересмотреть некоторые правила в НАТО "Необходимо, чтобы европейские государства, члены НАТО заявили, что, возможно, пришло время в целом говорить о том договоре, который был подписан 70 лет назад", — сказал Бабиш журналистам после посещения президента Чехии Милоша Земана.