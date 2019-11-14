Политика

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Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
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Белый дом опубликовал
 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.
ТК Звезда09:49

Подробнее о событии

Опубликован первый телефонный разговор Трампа с Зеленским

URA.Ru11:06

Украингейт: Трамп решил сегодня опубликовать еще один разговор с Зеленским

Евразия Daily13 ноября в 23:30

Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с Зеленским

ТАСС09:38

Белый дом опубликовал стенограмму первого разговора Трампа и Зеленского

Московский Комсомолец09:36

Стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским. Полный текст на русском

РБК10:45

Трамп не обсуждал с Зеленским политические вопросы при разговоре в апреле

РИА Новости09:34

Белый дом опубликовал пересказ разговора Трампа с Зеленским

Телеканал 360°10:27
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