Политика
РБКБелый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским
Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Белый дом опубликовал 15 ноября стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, который состоялся 21 апреля 2019 года.ТК Звезда09:49
Подробнее о событии
Показать все источники
Украингейт: Трамп решил сегодня опубликовать еще один разговор с Зеленским
Евразия Daily13 ноября в 23:30
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 13:12, Ашберн
Кино
Комикс «Сокол и Зимний Солдат» выйдет раньше сериала Disney+
Marvel выпустит комикс про приключения Сокола и Зимнего Солдата раньше, чем Disney+ начнёт показывать сериал об этих супергероях.
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
Россиянка Евгения Медведева лидирует на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве после короткой программы.
Политика
Захарова иронично ответила на публикацию беседы Трампа и Зеленского
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала публикацию пересказа телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Общество
Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»
Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
Общество
РБК: Дерипаска раскрыл данные о замороженных в США активах
Представители Олега Дерипаски в американском суде впервые раскрыли, какое имущество бизнесмена было заморожено из-за санкций в США - это представительский офис группы "Базовый элемент" в Америке, компания Basic Element Inc. (штат Делавэр).
Политика
Саммит в «нормандском формате» намечен на 9 декабря
Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
Футбол
Мартинес: сборная России растёт
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от выездного матча 9-го тура отбора Евро-2020 с национальной командой России, который состоится в Санкт-Петербурге завтра, 16 ноября.
Теннис
Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира ATP
Россиянин Даниил Медведев лишился шансов на выход в полуфинал Итогового турнира ATP.
Футбол
Судья Вилков отстранён от работы на матчах РПЛ
Президент РФС Александр Дюков поделился мыслями о работе судьи Михаила Вилкова, а также сообщил о его отстранении от матчей чемпионата России.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Общество
Винокур вступился за обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР Владимир Винокур в интервью НСН вступился за шоумена Максима Галкина, ранее раскритиковавшего цензуру на телевидении.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская прокомментировала «измены» Евгения Плющенко
В Telegram Рудковская поделилась ссылкой на материал СМИ, в котором её супруга обвинили в изменах.
Единоборства
Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Поединок состоялся в рамках турнира Bellator 234 в Израиле. В первом раунде Харитонов почувствовал боль в ноге, однако продолжил бой.
Авто
Haval въезжает в дилерские центры Ford
Армия и оружие
В методах ИГ нашли тактику «против русских» из 90-х
«Тактики и процедуры, которые используют боевики ИГ на Ближнем Востоке, напрямую происходят из тех, что использовали против русских в Чечне, но теперь к ним добавились новейшие технологии, такие как защищенная связь», — пишет Беше.
Политика
Зеленский подписал закон для выделения ГТС из «Нафтогаза»
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы (ГТС) путем его выделения из "Нафтогаза", сообщила заместитель руководителя офиса главы государства Юлия Ковалив.
Экономика
«Аэрофлот» почти вдвое урезал расходы на PR
Российская авиакомпания «Аэрофлот», всегда имевшая один из самых больших на рынке PR-бюджетов, в 2019 г. сократила его вдвое, подсчитал The Bell, изучив данные госзакупок.
Кино
Обнаженный Алексей Чадов произвел фурор в новом фильме «Аванпост»
Популярный российский актер Алексей Чадов произвел фурор на зрителей фильма «Аванпост».
Происшествия
Около 20 взрывов прогремело возле военного арсенала на Украине
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Политика
В Турции анонсировали визит Путина
Происшествия
Ставшая порноактрисой экс-студентка МГИМО обвинила Титомира в насилии
В "Прямом эфире" – о громком скандале в российском шоу-бизнесе: 25-летняя Ангелина Дорошенкова – бывшая студентка МГИМО, ставшая порноактрисой, обвиняет секс-символа 1990-х Богдана Титомира в домогательствах, избиениях и попытке изнасилования.
Кино
Киану Ривз появился в трейлере нового «Спанч Боба»
Лицо Киану Ривза появилось в трейлере мультфильма про Спанч Боба «Губка Боб в бегах», опубликованного на Youtube-канале Paramount Pictures.
Общество
В России могут изменить правила раздела имущества при разводе
Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.