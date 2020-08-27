США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.

с чего всё началось

"Чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район", - отметил представитель СНБ. "Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", - считает Эллиот.

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

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