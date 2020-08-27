Армия и оружие

ТАССТАССБелый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Чтобы деэскалировать ситуацию, патруль коалиции покинул этот район", - отметил представитель СНБ. "Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединенными Штатами и Россией в декабре 2019 года", - считает Эллиот.
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с чего всё началось

Белый дом обвинил Россию в нарушении правил деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новости16:52

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США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

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США назвали россиян на БТР виновниками аварии в Сирии

Lenta.ru17:43

Белый дом обвинил Россию в нарушении правил деконфликтинга в Сирии

РИА Новости16:52

США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Фонтанка.Ру17:14

США обвинили Россию в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии

Коммерсантъ17:12

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

ТАСС17:08

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

RT на русском17:20
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Автоматически обработано 7389 источников, обновлено в 19:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков рассказал о проблемах с алкоголем из-за Орбакайте

CT news 02:15
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Происшествия

Взрыв в жилом доме в Керчи повредил четыре квартиры

Четыре квартиры повреждены в результате взрыва бытового газа и пожара в многоэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи, сообщает ТАСС co ссылкой на ГУ МЧС по Крыму в среду, 26 августа.
Известия 17:17
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Игры

Вышел трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War. Уже доступен предзаказ

Российская газета 14:19
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Игры

Авторы The Dark Pictures: Little Hope выпустили интерактивный трейлер

Игромания.ру 14:03
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Футбол

ЦСКА и «Херенвен» согласовали трансфер Эджуке

Полузащитник «Херенвена» Чидера Эджуке продолжит карьеру в московском ЦСКА.
Нева Спорт 05:49
Футбол

Черчесов не вызвал Соболева в сборную из-за его конфликта с Дзюбой

Соболев не попал в состав сборной из-за конфликта с капитаном команды Артёмом Дзюбой.
НТВ вчера в 12:59
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Экономика

На войне Трампа с Huawei зарабатывает Xiaomi

Война администрации Дональда Трампа с Китаем порой напоминает известную фольклорную битву Добрыни Никитича со Змеем Горынычем.
Ведомости 17:24
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Онколог назвала продукт, восстанавливающий работу кишечника

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Общество

ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске

Интерфакс 14:35
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Политика

США включили в санкционный список два НИИ Минобороны РФ

По данным американского бюро, у властей США есть основания полагать, что 33-й ЦНИИ и ГосНИИОХТ связаны с российской программой разработки и испытания химического оружия.
Газета.Ru 14:21
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Происшествия

Черное золото «Роснефти» разлилось на севере Сахалина

Черное золото могло остаться в трубопроводе, очистка которого не производилась.
Readovka.ru 06:25
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Общество

В России изменили правила надбавки за классное руководство

Зарплата не должна снижаться, и не должны снижаться выплаты, а эта выплата пойдет отдельно.
РИА Новости 03:24
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Гаджеты

Huawei начала покупать любые чипы по всему миру из-за санкций

Из-за санкций Huawei лишили возможности сотрудничать с любыми американскими компаниями.
Газета DAILY 13:11
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Происшествия

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

REGNUM 03:42
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Авто

Кроссовер Mazda CX-4 стал бестселлером марки

UsedCars.ru 24 августа в 13:30
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Шоу-бизнес

Александр Домогаров похудел и вернулся к репетициям в театре

Артист после пятимесячного перерыва возобновил репетиции в театре им. Моссовета, где он занят в постановке Нины Чусовой «Ричард III».
RuNews24.ru 02:53
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Наука

Биологи выявили в России новый вид клеща

Новый для России вид клеща обнаружили в Дагестане ученые Томского государственного университета.
Live24 06:35
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Футбол

Тренер «Ротора» предложил вручить Соболеву «Оскар» за пенальти

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвел итоги матча 5-го тура российской Премьер-лиги со «Спартаком» (0:1).
Metaratings 14:11
Происшествия

Более 72 млн рублей похитили мошенники-поставщики продовольствия на Сахалине

Установлено, что региональный представитель коммерческой организации и начальник объединенных складов регионального представительства общества в рамках государственного контракта в период с декабря 2014 года по октябрь 2017 года путем обмана похитили денежные средства на сумму более 72 миллионов рублей.
АСТВ 18:45
Общество

Среди зачисленных на бюджет в МГУ нашли тезку дочери Игоря Шувалова

В списке зачисленных на бюджетное отделение на факультет психологии МГУ нашли Анастасию Шувалову - полную тезку дочери бывшего вице-премьера и главы ВЭБа Игоря Шувалова.
Русская Планета 08:53
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Происшествия

Выявлены новые случаи контрабанды леса в Китай на 244 миллиона рублей

"Новые факты контрабанды леса в Китай на общую сумму около 244 миллиона рублей, совершенные организованной преступной группой, выявили сотрудники Иркутской таможни во взаимодействии с Сибирской оперативной таможней и Восточно-Сибирским ЛУ МВД на транспорте", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:29
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» отказалась от секса за миллион

Экс-участница «Уральских пельменей» Юлия Михалкова отказалась секса с незнакомцем, который предлагал ей за любовные утехи миллион рублей, пишет Инфореактор.
7 новостей вчера в 16:59
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Экономика

Счетная палата указала на неэффективное управление госимуществом

"Например, Минобрнауки РФ представило сведения о 166 подведомственных ФГУП, из которых 114 являются сельхозпредприятиями", - отмечается в отчете СП.
Газета.Ru 17:00
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Происшествия

Задержан подозреваемый в разбойном похищении партнера «Додо пицца»

Владелец 21 пиццерии "Додо пицца" Владимир Горецкий в сентябре 2019 года был похищен в Латвии и провел пять дней связанным и с повязкой на голове, рассказал основатель сети Федор Овчинников.
Интерфакс 04:07
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Кино

Netflix выпустил трейлер фильма «Энола Холмс» о сестре Шерлока Холмса

На YouTube-канале Netflix появился официальный трейлер нового фильма «Энола Холмс» (Enola Holmes) - экранизации цикла романов Нэнси Спрингер о младшей сестре знаменитого британского сыщика Шерлока Холмса.
Комсомольская правда 01:55
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Происшествия

Адвокат Ефремова стал свидетелем по уголовному делу о мошенничестве

ТАСС 07:53
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Авто

В России началось производство нового KIA Sorento

В продажу KIA Sorento поступит в 5 и 7-местной версиях.
Газета DAILY 12:40
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Футбол

«Динамо» нанесло первое поражение «Зениту» в сезоне

REGNUM 15:58
Общество

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Платежная система Visa также проинформировала кредитные организации об утечке, знают три источника. РБК направил запросы в ЦБ и Visa.
РБК 17:00
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Происшествия

Экс-подполковник МВД оказался авторитетом Колей Кувалдой

В Ростове-на-Дону суд приговорил бывшего начальника подразделения собственной безопасности главного управления МВД России по Ростовской области к восьми годам лишения свободы и штрафу с лишением специального звания.
Lenta.ru 03:32
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