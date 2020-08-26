Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Смотрите также
Оппозиция Беларуси отложила переговоры с Москвой
Кравцов запретил школам собирать деньги с родителей на антисептики
Ураган Лаура стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за 15 лет
США не примут результаты испытаний российской вакцины от коронавируса
Из-за ливней в Москве затопило Третьяковскую галерею
Названы чаще всего умирающие от коронавируса люди
Избиение протестующих белорусов в автозаке попало на видео
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Модернизированный танк Т-14 «Армата» получит новую пушку
Lada 4x4 признали самым долгоживущим внедорожником в мире
Адвоката Ефремова проверят на полиграфе по делу о мошенничестве
Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России
Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии
Глава Башкирии счел конфликт вокруг горы Куштау исчерпанным
Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа
ОМОН разогнал протестующих у Дома правительства в Минске
"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.В источнике
С чего всё началось
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
Подробнее о событии