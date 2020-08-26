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РИА Новости
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
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РЕН ТВ

Белый дом: военные США уехали после ДТП в Сирии ради деэскалации

РЕН ТВ20:27
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

РИА Новостивчера в 16:52
RT на русском

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

RT на русском17:20
Фонтанка.Ру

США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Фонтанка.Ру17:14
Коммерсантъ

США обвинили Россию в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии

Коммерсантъ17:12
ТАСС

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

ТАСС17:08
РБК

США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

РБК18:36

Китай ответил на успехи Илона Маска собственным коммерческим проектом

Заявление о привлечении дополнительно $173 млн на создание ракеты-носителя серии Hyperbola-2 с метановым двигателем и строительство сопутствующей наземной инфраструктуры для развертывания своего нового проекта сделала китайская компания iSpace, 25 августа сообщает информационный портал ecoruspace.me.
ИА Красная Веснавчера в 08:00

Тренер «Локомотива»: Чорлука получил травму в матче с «Ахматом»

Капитан московского "Локомотива" Ведран Чорлука был заменен из-за травмы в матче 5-го тура чемпионата России по футболу с грозненским "Ахматом", рассказал главный тренер "красно-зеленых" Марко Николич.
РИА Новостивчера в 14:10

«Зенит» уступил «Динамо» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

Центральный матч 5-го тура РПЛ "Динамо" - "Зенит" получился ярким и насыщенным на события: 11 желтых карточек, две красные, а также первое поражение команды Сергея Семака в чемпионате за 11 месяцев.
Газета.Ruвчера в 16:26

Три матча плей-офф НБА перенесены на фоне ситуации в Висконсине

Все три матча плей-офф НБА, запланированные на среду, не состоятся в этот день на фоне ситуации в американском городе Кеноша (штат Висконсин), где начались акции протеста после того, как полицейские выстрелили в Джейкоба Блейка, сообщается на странице НБА в Twitter.
РИА Новости17:35

Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.
ТАСС22:15

Более 93 тыс. автомобилей Datsun отзывают в России

Компания «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», являющаяся официальным представительством Datsun в России, запускает отзывную кампанию, под которую попадают 93 373 автомобиля Datsun on-DO/mi-DO, сошедших с конвейера в период с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.
SpeedMeвчера в 08:14
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