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РИА Новости
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
Подробнее о событии
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

РИА Новостивчера в 16:52
РБК

США обвинили Россию в провоцировании ДТП в Сирии

РБК18:36
RT на русском

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

RT на русском17:20
Фонтанка.Ру

США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Фонтанка.Ру17:14
Коммерсантъ

США обвинили Россию в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии

Коммерсантъ17:12
ТАСС

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

ТАСС17:08
РЕН ТВ

Белый дом: военные США уехали после ДТП в Сирии ради деэскалации

РЕН ТВ20:27

Соболев: думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским «Ротором» (1:0). Форвард поделился мнением о невызове в сборную России из-за конфликта с форвардом «Зенита» Артёмом Дзюбой.
Чемпионатвчера в 14:25
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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