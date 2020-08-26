Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
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Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
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"Российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции (во главе с США) на северо-востоке Сирии, что привело к травмам находившихся в машине членов экипажа", — говорится в заявлении представителя СНБ Джона Уллиота.В источнике
С чего всё началось
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
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