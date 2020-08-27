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Piter.tv
Piter.tv

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Представитель СНБ США Джон Уллиот объяснил, почему военные США уехали после произошедшего в Дерике. Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
Подробнее о событии
Коммерсантъ

США и Россия устроили ралли в сирийской пустыне

Коммерсантъ05:25
Газета.Ru

Американские военные пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии

Газета.Ru04:02
РИА Новости

Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии

РИА Новости02:32
Комсомольская правда

Последние новости на утро 27 августа 2020: США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

Комсомольская правда00:04
RT на русском

В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

RT на русском17:20
Фонтанка.Ру

США обвиняют российских военных в провокации ДТП в Сирии, в котором пострадали американцы

Фонтанка.Ру17:14
ТАСС

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

ТАСС17:08

Песков оценил включение двух НИИ Минобороны РФ в черный список США

Ранее в четверг посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российская сторона считает решение американских властей внести в свой черный список два НИИ — Министерства обороны России и ГосНИИ органической химии и технологии — беспочвенным.
Известия06:48
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Минобороны дало оценку инцидента между военными РФ и США в Сирии

Москва, 27 августа 2020, 11:54 — REGNUM Патруль военной полиции России во время инцидента, произошедшего 26 августа, вынужден был действовать в ответ на попытки военных США блокировать движение колонны РФ в нарушение договоренностей.
REGNUM04:54
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В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
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Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию

Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в видеообращении 27 августа, что возвращается на родину, чтобы участвовать в парламентских выборах.
Российская газета06:20
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СМИ увидели сходство отравления Навального и болгарского бизнесмена

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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