Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Ридус
Ридус

Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии

В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
Подробнее о событии
URA.Ru

Кому выгоден инцидент между военными России и США. Объяснение участника военных операций в Сирии

URA.Ru05:04
Газета.Ru

Американские военные пострадали из-за столкновения с российским патрулем в Сирии

Газета.Ru04:02
ТАСС

Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии

ТАСС17:08
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:51
Царьград

«Вышибалы» по-русски: После стычки с российскими военными американцы перешли на угрозы

Царьград23:03
Коммерсантъ

США обвинили Россию в нарушении правил предотвращения конфликтов в Сирии

Коммерсантъ17:12
РИА Новости

Американские военные пострадали в ДТП с российским патрулем в Сирии

РИА Новости02:32

МВД сообщило о проверке в связи с госпитализацией Навального

«В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске», — сообщили ТАСС в ведомстве.
RT на русском04:57
458

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
384

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете.
РБКвчера в 04:18
2,1K

В Керчи после взрыва в жилом доме ввели режим ЧС

Симферополь, 27 августа 2020, 11:20 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации техногенного характера введён в Керчи после взрыва и пожара в жилой многоэтажке на улице Кирова, об этом 27 августа сообщили в пресс-службе республиканского министерства чрезвычайных ситуаций.
REGNUM04:20

Антитела выявлены у четырех испытателей вакцины от COVID-19

Антитела выявлены у четырех добровольцев, испытывающих вакцину от COVID-19 в центре "Вектор", серьезных нежелательных реакций ни у кого нет, заявила ведущий научный сотрудник научного центра Светлана Усова.
РИА Новости04:47
6

«Капризная дама»: Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву

Андрей Разин заявил в интервью "Собеседнику", что телеведущий Максим Галкин якобы вынужден содержать Аллу Пугачеву, на что у него, по подсчетам продюсера "Ласкового мая", уходит около десяти миллионов рублей в месяц.
РИА Новости21:35
66