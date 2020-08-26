Белый дом обвинил российских военных в нарушении протоколов в Сирии
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В результате инцидента, произошедшего 25 августа, по вине военнослужащих РФ пострадал экипаж американского броневика, заявил руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.В источнике
С чего всё началось
Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
США обвинили российских военных в провоцировании ДТП в Сирии, в результате которого пострадали американцы.
РИА Новостивчера в 16:52
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