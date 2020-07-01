Белый дом заявил, что обвинения в якобы «сговоре России с талибами» не верифицированы и не подтверждены разведсообществом Соединенных Штатов. Обратили внимание в Белом доме и на то, что лидеру США Дональду Трампу не сообщали о «сговоре РФ с талибами», вопреки публикациям.

Белый дом оценил обвинения против России в «сговоре с талибами»

Технологии NVIDIA отрицает занижение выручки от продаж видеокарт майнерам Сторона обвинения строит свои доводы преимущественно на данных исследования Prysm Group, которое приписывает NVIDIA выручку в размере $1,126 млрд от реализации игровых видеокарт майнерам.

Политика Депутат Рады рассказал о предательстве Украины сторонниками Зеленского Депутат Верховной рады Вадим Рабинович раскритиковал партию сторонников Владимира Зеленского "Слуга народа" и обвинил ее членов в предательстве. 1

Политика Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке номер 90, который находится в школе 1241 на улице Николаева.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 555

Политика Более 60% избирателей Нижегородской области проголосовали по поправкам Более 60% избирателей Нижегородской области приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ на 10 утра 1 июля, сообщили РИА Новости в региональном избиркоме. 2

Авто Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей "Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства. 98

Происшествия Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. 617

Авто Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40% Подчеркивается, что в мае модель Lexus IS 2012 года выпуска стала дешевле на 40,2%, компактный хэтчбек Toyota Vitz 2018 года выпуска подешевел на 44,5%. По мнению экспертов, выгодно приобрести поддержанную машину в Японии можно будет как минимум до последних чисел июля. 38

Автоспорт Ferrari привезет в Шпильберг машину в спецификации зимних тестов Как объяснил глава Ferrari Маттиа Бинотто, из-за неутешительных итогов тестов команде пришлось пересмотреть глобальную тактику развития шасси, а коронавирус не позволил подготовить новые элементы не раньше третьего Гран При.

Политика NYT сообщила о доказательствах «сговора» России с талибами NYT пишет, что информация о перехвате данных по банковским переводам подрывает утверждения чиновников Белого дома, заявлявших, будто разведка не решалась доложить о «сговоре» России с талибами президенту США Дональду Трампу. 490

Общество В РПЦ указали на антихристианский характер движения Black Lives Matter Движение Black Lives Matter в США, Великобритании и некоторых других странах все больше приобретает антихристианский и антицивилизационный характер.

Гаджеты Настольные ARGB-светильники Corsair iCUE LT100 Smart Lighting Tower могут синхронизироваться с музыкой и играми В базовый комплект стоимостью 130 долларов входят два светильника высотой 422 мм, в каждом из которых насчитывается 46 адресуемых полноцветных светодиодов.

Общество Явка в Екатеринбурге по итогам голосования составит 35%. Прогноз мэра Глава Екатеринбурга Александр Высокинский надеется, что по итогам финального дня голосования по поправкам в Конституцию явка избирателей в городе составит более 35%. 2