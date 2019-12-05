Политика

RT на русскомRT на русскомБелый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.
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Дональду Трампу обрисовали путь к импичменту

Коммерсантъ13:21

Пелоси отметила, что импичмент Трампа не имеет отношения к политике

Газета.Ru12:37

Лидер республиканского меньшинства обвинил Пелоси в ослаблении США

РИА Новости12:36

В Белом доме ждут справедливого суда над Трампом

ТАСС10:25

Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

RT на русском09:55

В конгрессе начали готовить обвинения для импичмента Трампа

РБК10:38

Трамп выразил надежду на честный процесс по импичменту в сенате

Известия09:54
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Происшествия

Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»

Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
РБК 18:42
Политика

На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия

Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Life.ru 08:17
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Политика

Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе

Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
RT на русском 12:57
Политика

Зеленский попал на обложку Time

Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Газета.Ru 10:22
Фигурное катание

Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров

В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Inc-news.ru 13:19
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 11:19
Авто

Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron

Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Car.ru 03 декабря в 07:31
Политика

Строительство «Северного потока-2» ускорилось

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Lenta.ru 08:59
Футбол

Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»

Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Спорт-Экспресс 12:00
Происшествия

Начальник погибшей девушки-следователя знал об ее намерениях до гибели

Вести.Ru 14:57
Общество

Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию

Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 07:38
Здоровье

Названы опасные для мозга продукты

Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.
Live24 вчера в 03:58
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).
Коммерсантъ вчера в 12:06
Политика

Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам

С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
РБК 09:19
Общество

56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке

Говорит Москва 08:10
Армия и оружие

В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США

Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
РЕН ТВ вчера в 13:50
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество

Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд

Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.
Газета.Ru 08:40
Политика

Медведев предупредил о последствиях протестов

Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
ТАСС 06:26
Общество

США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине

Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Вести.Ru 11:30
Происшествия

Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу

Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 13:30
Технологии

Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии

Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу.
Москва 24 12:08
Экономика

Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»

Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
РБК 03 декабря в 21:00
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Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
РИА Новости 10:00
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Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем

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Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
ТАСС 13:56
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ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
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Происшествия

Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота

Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.
РИА Новости 18:01
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