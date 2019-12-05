Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.

Белый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента

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Общество Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

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Общество Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.

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Кино Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года» В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.

Экономика Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия» Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.

Спорт Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.