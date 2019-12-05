Политика
RT на русскомБелый дом оценил подготовку обвинений против Трампа для импичмента
Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Стефани Гришэм прокомментировала информацию о том, что председатель палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси попросила председателя комитета по судебным делам приступить к процедуре составления статей об импичменте американского лидера.
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Происшествия
Прокурор запросил реальные сроки для трех фигурантов «дела 27 июля»
Прокуратура попросила приговорить фигурантов «дела 27 июля» Александра Мыльникова, Максима Мартинцова и Егора Лесных к реальным тюремным срокам от 3 до 4 лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) на несанкционированной акции протеста, состоявшейся 27 июля в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Политика
На Украине допустили, что дадут Донбассу дополнительные полномочия
Ермак подчеркнул, что дополнительные полномочия не означают, что Донбассу будет предоставлена автономия.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Политика
Новак не исключил встречу с Украиной и ЕК по газу на следующей неделе
Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что на следующей неделе может состояться трёхсторонняя встреча по транзиту газа через Украину.
Политика
Зеленский попал на обложку Time
Журнал Time вынес на обложку номера фотографию президента Украины Владимира Зеленского. Обложка была опубликована в Twitter издания.
Фигурное катание
Американка лидирует в финале Гран-при среди юниоров
В финале Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 среди юниоров фигуристки-одиночницы представили свою короткую программу.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Авто
Бизнесмен рассказал об огромной стоимости владения Bugatti Veyron
Крупный бизнесмен рассказал о большой стоимости владения премиальный автомобилем Bugatti Veyron.
Политика
Строительство «Северного потока-2» ускорилось
Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 — ускорил работы по укладке труб.
Футбол
Артем Дзюба: «В Сан-Марино слышал фашистские выкрики»
Капитан сборной России, форвард «Зенита» дал эксклюзивное интервью «СЭ»: о победе над «Спартаком» (1:0), ситуации с фанатами и жеребьевке Евро-2020 Дзюба выиграл бой.
Общество
Госдеп США разрешил S7 перебазировать «Морской старт» в Россию
Госдепартамент США выдал компании S7 разрешение на перебазирование в Россию плавучего космодрома «Морской старт» (Sea Launch), сообщили «РИА Новости» в компании.
Здоровье
Названы опасные для мозга продукты
Портал «МедикФорум» предостерегает от употребления некоторых продуктов, которые могут навредить головному мозгу.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,6% с 1 января
Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 6,6%, напомнил Пенсионный фонд России (ПФР).
Политика
Гражданам Украины запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
С 1 марта 2020 года граждане Украины могут лишиться права пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для детей младше 16 лет), сообщает агентство УНИАН со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Общество
56 голодных белых медведей окружили село на Чукотке
Армия и оружие
В КНДР не исключили полномасштабного вооруженного конфликта с США
Начальник генштаба армии КНДР Пак Чен Чхон не исключил вооруженного конфликта с США.
Происшествия
При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей
Хищение в размере 1,6 миллиарда рублей выявлено при строительстве международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области, задержаны трое подозреваемых, сообщает пресс-служба СК РФ.
Общество
Совет судей России отказался наказывать СМИ за давление на суд
Ранее стало известно, что в проект по информационной политике судов на следующие 10 лет могут быть внесены правила для СМИ, запрещающие оказывать давление на судебную систему.
Политика
Медведев предупредил о последствиях протестов
Гражданам нужно выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Кино
Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»
В московском кинотеатре "Иллюзион" 4 декабря состоялась торжественная церемония вручения премии "Событие года" за достижения в области кино и телевидения.
Общество
США выплатят 5 миллионов долларов за информацию о россиянине
Государственный департамент США объявил награду в пять миллионов долларов за информацию о россиянине по имени Максим Якубец.
Происшествия
Историка Соколова отправили из «Бутырки» на психиатрическую экспертизу
Кандидата исторических наук Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
Технологии
Корабль для доставки викингов в Вальхаллу обнаружили в Норвегии
Археологи из Норвежского института исследований культурного наследия обнаружили корабль для доставки душ викингов в Вальхаллу.
Экономика
Минц заявил о потере почти $1 млрд из-за руководства ЦБ и «Открытия»
Минц считает, что участниками кампании были: Анна Орленко — бывший директор департамента банковского надзора ЦБ и экс-замруководителя временной администрации "Открытия"; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил "Открытие" с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка "Траст", экс-член правления ВТБ24.
Спорт
Эксперты: Родченков из США изменял данные московской лаборатории
Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, эмигрировавший в США, вместе с коллегами вносил изменения в систему управления данными лаборатории (LIMS), находясь в Калифорнии.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о проблемах со здоровьем
Политика
Песков заявил, что не интересуется результатами расследований ФБК
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не проявляет интереса к расследованиям Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и не знакомится с их результатами.
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Жальгирис» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА выиграли матч с литовским "Жальгирисом" в матче 12-го тура Евролиги.
Происшествия
Вертолет Нацгвардии США Black Hawk пропал с радаров в штате Миннесота
Национальная гвардия Миннесоты сообщила о потере контакта с одним из своих вертолетов Black Hawk, на борт которого были три человека.