Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Коммерсантъвчера в 11:01

Власти предоставят льготы на сырье для нового завода «Сибура» за $11 млрд

РБКвчера в 11:00

«Ъ»: кабмин введет обратный акциз на сжиженный углеводородный газ и этан с 2022 года

ТАСС01:17

В РФ введут обратный акциз на СУГ и этан с 2022 года — СМИ

REGNUM02:21

В России могут ввести обратный акциз на сжиженный углеводородный газ и этан

ГЛАС.RU01:52
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Политика

В «Нафтогазе» обосновали предлагаемые Москве цены на транзит газа

Предлагая Газпрому цены на транзит газа, украинская сторона исходит из европейской методики расчёта тарифа, которую в настоящее время вводит Украина.
REGNUM 00:25
Общество

Врачи запретили части россиян есть селедку под шубой

Врач-диетолог Елена Соломатина объявила селедку под шубой одним из самых вредных традиционных блюд российского новогоднего стола.
Ридус 03 декабря в 13:11
Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском вчера в 12:09
Здоровье

Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

Популярное в ЕС лекарство, которое применяется при сахарном диабете, может содержать опасные химические вещества, способные нанести вред здоровью.
Волгоградская правда вчера в 21:17
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Финансы

Все мировые валюты обвалились по отношению к гривне

Третьего декабря официальный курс гривны по отношению к доллару США укрепился до 23,957, что стало рекордом аж с 15 января 2016 года.
РИА Новости 00:00
Космос

«Хаббл» сфотографировал космический танец двух галактик

Визуальные изменения, называемые «танцем» происходят из-за того, что обе галактики влияют друг на друга, теряя газ и пыль.
Машины и Механизмы 02 декабря в 16:43
Политика

Американский сенатор не верит, что «Северный поток-2» можно остановить

В США уже не верят в то, что смогут остановить «Северный поток-2». Об этом заявил сенатор от Демократической партии Крис Мерфи.
Новостной фронт 01:40
Энергетика

Китайцы получили первый российский газ напрямую из Якутии

Согласно контракту, в течение 30 лет китайцы получат более триллиона кубометров газа и станут вторым по величине покупателем природного ресурса нашей страны (после ЕС).
Э Вести вчера в 04:43
Общество

Страховщики предупредили о возможном повышении стоимости ОСАГО

Стоимость полиса ОСАГО может вырасти на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на Российский союз страховщиков (РСА).
Газета.Ru 01:54
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

На горнолыжном курорте Щирк в Польше из-за взрыва газа обрушилось трёхэтажное здание, под завалами могут находиться восемь человек.
RT на русском вчера в 17:58
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

Как сообщает ToDay News Ufa, в России с 1 января 2020 года вступят в действие новые штрафы: за «ночную» парковку коммерческого транспорта во дворах жилых домов для каршеринговых авто и для «ГАЗелей» от 1 до 5 тыс. рублей; за езду по дорогам общего пользования без номеров от 5 тыс. рублей, могут и прав лишить.
ToDay News Ufa 03 декабря в 07:17
Политика

Президент Польши отказался считать Россию врагом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда не считает Россию врагом НАТО.
RT на русском вчера в 13:51
Политика

Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев выйти на Майдан

Газета.Ru вчера в 19:35
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Происшествия

В Петербурге Вечный огонь забросали снегом

RT на русском вчера в 13:06
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы возросло до 26

RT на русском вчера в 13:20
Происшествия

При строительстве порта под Калининградом похищено 1,6 млрд рублей

РИА Новости вчера в 07:35
Происшествия

Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли

ТАСС вчера в 23:27
Общество

Производители стиральных порошков ответили на обвинения ФАС

Ранее ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.
РИА Новости вчера в 21:08
Путешествия

Названы самые опасные для россиян страны

Страны, в которых господствует социальное неравенство, — небезопасные направления для российских туристов, пишет Ura.ru.
Национальная служба новостей 01:54
Происшествия

Дочь изнасиловали на глазах отца в Омской области

В Омской области отец-пенсионер стал свидетелем изнасилования своей дочери.
News.ru 01:54
Авто

На продажу выставили редкий микроавтобус ЗИЛ-3207

На сайте "Ретромаркет" появилось объявление о продаже микроавтобуса представительского класса ЗИЛ-3207.
Wroom.ru вчера в 00:00
Общество

Россиянам разрешили посещать бассейн без справок

Инициатором нововведения стал Роспотребнадзор, который доказал, что взрослому человеку необязательно предоставлять справку.
ТК Звезда 03 декабря в 23:49
Единоборства

Александр Емельяненко принял вызов на бой от Рахима Чахкиева

Сразу после победы над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в ходе боксерского поединка чемпион ММА призвал любого бросать ему вызов, что Чахкиев и сделал.
Радио Комсомольская правда 02 декабря в 11:08
Футбол

«Спартак» отреагировал на задержания фанатов в Петербурге

Пресс-служба московского "Спартака" прокомментировала многочисленные задержания фанатов команды в Санкт-Петербурге, произошедшие до и после матча 18-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 09:08
Армия и оружие

Пентагон опроверг ограничения для Украины на использование Javelin

США не устанавливали никаких ограничений для Украины на применение американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но настаивают на использовании ПТРК только в оборонительных целях, заявил замминистра обороны США по политическим делам Джон Руд.
Взгляд.ру вчера в 11:51
Общество

Институт Pantone назвал главный цвет 2020 года

АБН 01:21
Экономика

В «Нафтогазе» оценили слушания по иску против Газпрома

Судебные слушания в Амстердаме о принудительном выполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с Газпромом закончились для Украины успешно, об этом исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.
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Крупнейшая нефтехимическая компания в России. Особенность деятельности компании заключается в том, что нефтехимические предприятия, главным образом, обеспечиваются сырьём собственного производства, получаемого на основе побочных продуктов добычи углеводородов, приобретаемых у нефтегазовых компаний.
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