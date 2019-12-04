Энергетика
КоммерсантъБелый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Политика
Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону
Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политика
Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
Единоборства
Джошуа и Руис провели открытую тренировку
Руис за свою профессиональную карьеру провел 34 боя, одержав в них 33 победы (в том числе 22 нокаутом) и потерпев одно поражение.
Экономика
Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году
IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Политика
В Совфеде прокомментировали слова президента Польши о России и НАТО
Сенатор Владимир Джабаров заявил, что слова президента Польши Анджея Дуды отражают позицию США по отношению к России.
Происшествия
Двое раненых при стрельбе на базе Перл-Харбор погибли
Политика
Москва ответит на высылку российских дипломатов из Германии
Как сообщили в МИД ФРГ, это стало реакцией на нежелание российских властей участвовать в расследовании убийства уроженца Грузии в Берлине 23 августа этого года.
Авто
Новая Skoda Octavia и Tesla Model X получили высший балл за краш-тест
Происшествия
В Москве арестованы девять человек по подозрению в терроризме
Девять выходцев из СНГ арестованы по решению Мещанского райсуда Москвы. Они подозреваются в причастности к терроризму.
Происшествия
Возбуждено уголовное дело после нападения на хоккеиста «Амура»
Полиция возбудила уголовное дело после нападения на защитника и капитана хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» Максима Кондратьева.
Шоу-бизнес
Лещенко считает пенсии россиян позорными и унизительными
Позорными и унизительными считает пенсии в России народный артист РСФСР Лев Лещенко.
Общество
«Роскосмос» ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Транспорт
Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео
Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Авто
Для водителей в России вводят новые штрафы с 1 января
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Политика
Трамп назвал свое участие в саммите НАТО «очень успешным»
Президент США Дональд Трамп назвал свою поездку в Лондон на саммит стран-участниц НАТО «очень успешной».
Общество
Судьи предложили наказывать СМИ за давление и необоснованную критику
Судьи в России хотят защититься от «тенденциозных публикаций», «беспорядочной, необоснованной критики» и давления со стороны СМИ.
Биатлон
Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
В шведском Эстерсунде продолжается первый этап Кубка мира по биатлону. Француз Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 километров.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Происшествия
Люди прыгали из окон. Последние новости о пожаре в одесском колледже
Изначально площадь пожара составляла примерно 700 кв м. К 15 часам по Москве пожар распространился более чем на 3 000 кв м. На данный момент есть информация о 12 пострадавших.
Политика
Конгресс США нашел основания для импичмента Трампа
Глава юридического комитета конгресса США Джеррольд Надлер заявил, что имеются достаточные основания для начала процедуры импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа.
Происшествия
Количество ДТП с автобусами увеличилось на 12%
В 2019 году число ДТП с автобусами увеличилось на 12% по сравнению с прошлогодними показателями.
Армия и оружие
Минобороны Турции назвало число погибших от действий курдских отрядов
9 октября Турция объявила о начале военной операции под названием «Источник мира», нацеленной против курдских формирований «Отряды народной самообороны» (YPG), которые Анкара называет террористическими.
Хоккей
22 сейва Самсонова помогли «Вашингтону» обыграть «Лос-Анджелес»
Победе «столичных» поспособствовали 22 сейва голкипера Ильи Самсонова.
Здоровье
Собянин рассказал о развитии системы онкологической помощи в Москве
Как отметил Собянин, центры будут работать в соответствии с новым единым стандартом онкологической помощи.
Спорт
ВАДА не может перепроверить пробы 145 российских спортсменов
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) признало, что не может перепроверить допинг-пробы 145 из 298 российских спортсменов из-за изменения данных в Московской антидопинговой лаборатории.
Политика
СБУ рассказала о задержании члена «Единой России»
В Херсонской области задержали члена "Единой России" Игоря Кучерявого, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
Транспорт
В центре Москвы ввели новый штраф за парковку на площадках спецтехники
На некоторых участках центра Москвы ввели новый штраф за нелегальную парковку на площадке спецтехники и на газоне.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске
Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.
Шоу-бизнес