Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Правительство введет налог на попутный нефтяной газ с 2022 года

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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

Коммерсантъ11:01
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