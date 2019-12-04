Энергетика
КоммерсантъБелый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов
Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Экономика
Сын Грефа устроился на работу в структуру «Альфа-Групп»
Олег Греф, сын президента Сбербанка Германа Грефа, назначен управляющим директором в инвестиционном подразделении «Альфа-Групп» — А1, говорится в сообщении компании.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
100 лет догоняющего развития Показатель человеческого капитала на душу населения в России вырос почти на 80% с 2000 года, однако составляет лишь одну пятую от среднего показателя по ОЭСР (около $100 тыс. против $500 тыс. в постоянных ценах 2014 года).
Общество
Вильфанд рассказал о повышении температуры на 25 градусов
За четыре дня температура повысится на 25 градусов!", - уточнил синоптик.
Религия
4 декабря отмечается праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
Политика
Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.
Политика
Путин назвал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Транспорт
Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео
Пользователи Сети засняли, как двухэтажный поезд проехал по Крымскому мосту. В кадр попал локомотив с несколькими вагонами.
Музыка
В Британии определили самую раздражающую рождественскую песню
В Великобритании был проведен опрос: какая праздничная песня самая раздражающая.
Шоу-бизнес
Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз
Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
Происшествия
Одна из пострадавших при пожаре в колледже Одессы скончалась
В больнице скончалась преподаватель Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, пострадавшая при пожаре в учебном учреждении.
Авто
Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии
"По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.
Политика
СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука
Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Политика
Президент Казахстана отказался называть присоединение Крыма аннексией
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецким журналистам заявил, что не считает присоединение Крыма к России его аннексией.
Общество
Семь зданий Казани попали в рейтинг самых уродливых в России
На третьем месте рейтинга оказался ТЦ «Наутилус» в Москве, второе место досталось зданию железнодорожного вокзала в Самаре, а лидером оказался универсальный зал «Саранск-Арена».
Политика
«Газпром» построит новый газопровод из России в Китай
Россия поддержала строительство российской компанией «Газпром» транзитного газопровода через Монголию в Китай, сообщил премьер Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Происшествия
ГИБДД прогнозирует увеличение смертности на дорогах в России
Госавтоинспекция России прогнозирует увеличение уровня смертности на дорогах страны, с начала года уже погибло более 15 тыс. человек.
Общество
Роскосмос ответил на прогноз о крахе России как космической державы
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко прокомментировал "Газете.Ru" прогноз издания The Hill о крахе России как космической державы.
Игры
В сети появились обложки ремейка Resident Evil 3
Экономика
Самозанятые пенсионеры получат прибавку
Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам индексируются каждый год.
Авто
Datsun не покинет российский авторынок
Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.
Общество
Валдиса Пельша прооперировали в столичной больнице
Здоровье
Врачей для инфекционной больницы Новочеркасска найдут до конца месяца
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией встретились с королевой Великобритании Елизаветой II и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон в Букингемского дворце, сообщает Voice Of America.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева официально вышла замуж — фото со свадьбы
Модель расписалась с Игорем Булатовым. Виктория Лопырева объявила о том, что стала законной супругой своего избранника Игоря Булатова.
Космос
Раскрыт возраст «толстого диска» Млечного Пути
Спорт
Российская футболистка погибла в ДТП после выезда на встречку
Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет.