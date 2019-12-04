Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.

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Политика Меркель объяснила причину высылки российских дипломатов из Германии Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, что российские дипломаты были высланы из ФРГ на фоне дела об убийстве гражданина Грузии в Берлине, так как Москва не помогла расследовать данное преступление.

Авто Кроссовер Kia Seltos стал бестселлером в Индии "По результатам последних двух месяцев KIA Seltos удалось стать абсолютным бестселлером в Индии в сегменте SUV", - сообщает пресс-служба корейского автогиганта.

Политика СБУ опровергла обыски в офисе Медведчука Ранее депутат Верховной рады рассказал, что в Киеве вооруженные люди проводят обыски в офисе главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Политика Президент Казахстана отказался называть присоединение Крыма аннексией Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью немецким журналистам заявил, что не считает присоединение Крыма к России его аннексией.

Авто Datsun не покинет российский авторынок Несколько ранее в СМИ появились слухи относительно возможности ухода компании Datsun с рынка России, однако появилось официальное заявление представителей бренда.