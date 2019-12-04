Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъБелый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов

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Белый дом одобрил льготы для переработки сжиженных газов Белый дом определился с мерами поддержки нефтегазохимической отрасли, соответствующий законопроект в правительство должен быть внесен до 6 декабря.
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Правительство введет налог на попутный нефтяной газ с 2022 года

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Новости Югры00:33
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Политика

Путин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Школьник разбил голову однокласснику во время урока в Омске

В Омске ученик 7-го класса разбил однокласснику голову во время урока.
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Ургант пошутил о претензиях Певцова к Познеру

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление актера Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель.
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Журналистка Скабеева поговорила с Зеленским по телефону

Российская телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев считает, что введение уголовной ответственности в первую очередь это должно коснуться тех, кто ведет незаконную коллекторскую деятельность – так называемых "черных коллекторов".
РИА Новости вчера в 20:03
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Сбежавшего голым из реанимации в Приморье пациента вернули в больницу

Ранее СМИ писали, что голый мужчина сбежал из реанимации больницы в Приморье в ночь на среду.
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Главным противником НАТО является Китай, пишет немецкое издание Die Welt.
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Препарат от диабета может содержать опасные канцерогены

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Вышел трейлер супергеройского сериала «Кризис на Бесконечных Землях»

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