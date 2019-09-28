Политика
РЕН ТВБелый дом ограничил доступ к записям разговоров Трампа и Путина
Белый дом ограничил доступ к записям разговоров президента США Дональда Трампа с лидером Саудовской Аравии принцем Мухаммедом бин Салманом и президентом России Владимиром Путиным, сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лазарев призвал Кудрявцеву бросить мужа-хоккеиста
Газета.Ru вчера в 18:05
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Футбол
Леонид Слуцкий произвел фурор на голландском телевидении
На днях Слуцкий сходил на вечернее шоу на местном телевидении (а-ля наш «Вечерний Ургант») и зажег там так, что восторженные комментарии летят в его адрес до сих пор, и не только в инстаграме Леонида Викторовича.
ИА Городские вести. Волгоград вчера в 04:21
Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Футбол
Сергей Семак: «Отношусь к VAR положительно. Оба гола отменены по делу»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о проигранном матче чемпионата России против «Локомотива» (0:1). По ходу встречи арбитр Михаил Вилков отменил голы Федора Смолова и Роберта Мака после консультации и просмотра видеоповтора.
Sportbox.RU 14:39
Футбол
Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
Спорт-Экспресс 10:18
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
Актриса из сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева записала видеообращение в Instagram-сториз после задержания сотрудниками ДПС.
РИА Новости 12:34
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Армия и оружие
Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Футбол
Черышев вышел в стартовом составе «Валенсии» на игру с «Атлетиком»
Евро-футбол.ру 07:15
Космос
Рука-манипулятор МКС захватила японский грузовой корабль
Экипаж Международной космической станции (МКС) успешно осуществил захват сблизившегося с ней японского грузового космического корабля HTV-8 с помощью дистанционной руки манипулятора Canadarm-2.
Газета.Ru 07:41
Армия и оружие
Каратели обстреляли десять населенных пунктов ДНР
По данным СЦКК, боевики выпустили по населенным пунктам республики 74 боеприпаса.
Новостной фронт 03:30
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова
Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прилетела во Владивосток и закричала
Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Ольга Бузова планирует не только выступить перед местными поклонниками, но и закатить корпоративную вечеринку для коллектива.
Восток-Медиа 26 сентября в 23:47
Политика
CNN сообщил об отставке спецпредставителя США по Украине
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщил телеканал CNN со ссылкой на три источника, знакомых с курсом дела.
Rambler News Service 01:27
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Политика
Джонсону грозит уголовное дело из-за подозрений в злоупотреблениях
Против британского премьера Бориса Джонсона, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, могут начать уголовное дело.
Газета.Ru 10:57
Культура
Ведущий «Вечернего Урганта» объяснил уход из «Уральских пельменей»
Участники популярной команды КВН «Уральские Пельмени» ведут собственное шоу на СТС уже десять лет.
Рамблер 05:10
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма 04:12
Армия и оружие
МИД Сирии обвинил США и Турцию в нарушении Устава ООН
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что США и Турция нарушают международное право и Устав ООН, пытаясь создать на сирийской территории зону безопасности.
РБК 14:21
Армия и оружие
Китайские СМИ поведали о российском «кошмаре авианосца»
По мнению китайских журналистов, глава российского оборонного ведомства говорил о противокорабельной крылатой ракете П-700 комплекса "Гранит".
Вести.Ru 13:01
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр вчера в 10:31
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Наука
Ученые выяснили, что препятствует появлению рака
Ученые из университета Ливерпуля установили неожиданную закономерность. В некоторых случаях старение может препятствовать появлению рака.
Территория новостей 10:36
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Шоу-бизнес
Малахов назвал возможную причину болезни Заворотнюк
Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.
News.ru вчера в 13:13