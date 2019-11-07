Политика

Телеканал 360°Телеканал 360°Белый дом опроверг договоренность США и Китая по пошлинам

США и Китай пока не договорились о снижении или отмене тарифов по торговле. Об этом заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро, опровергая слова Министерства торговли Китая о договоренности о поэтапном снижении пошли.
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Власти США и Китая пока не договорились об отмене пошлин

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