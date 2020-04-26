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Происшествия На Алтае четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме Четыре человека погибли при пожаре в частном жилом доме в селе Маралиха Чарышского района в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. 3

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