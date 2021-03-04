Средний размер автокредита в России в январе вырос на 13,4%

В январе 2021 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ (среди 30 регионов – лидеров по объемам автокредитования) был отмечен в Москве (1,368 миллиона рублей), Московской области (1,128 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (1,074 миллиона рублей), Краснодарском крае (984,2 тысячи рублей), а также в Тверской области (981,8 тысячи рублей), говорится в сообщении.