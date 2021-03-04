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Военное дело
Военное дело

Власти США намерены наладить диалог с Россией и Китаем по вопросам вооружения

Соединенные Штаты хотят диалога с Россией и Китаем по новым военным технологиям, включая стратегическую стабильность. Об этом сообщается в переходных положениях стратегии национальной безопасности, распространенной Белым домом.В источнике
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Белый дом: диалог с Россией возможен по вопросам стратегической стабильности

Московский Комсомолец22:41

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ТАСС16:18

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РЕН ТВ16:10

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Взгляд.ру16:01

США намерены наладить диалог с РФ и КНР по стратегической стабильности

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