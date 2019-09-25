На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

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Происшествия В Тюменской области найден мертвым похищенный няней младенец Похищенный младенец в Тюменской области был найден мертвым на руках у 24-летней няни в лесу, сообщил региональный СК.

Политика Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.

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Политика Лавров обсудил с Зеленским урегулирование в Донбассе Глава МИД России Сергей Лавров провел краткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

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