Политика

Lenta.ruLenta.ruОпубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
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Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

РБК10:06

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Эхо Москвы12:00

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Ведомости10:15

Белый дом опубликовал разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Говорит Москва10:12

Берлин не комментирует критику Трампа в адрес ФРГ в разговоре с Зеленским

ТАСС12:21

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

РИА Новости10:04

Белый дом опубликовал разговор Трампа с Зеленским

Газета.Ru10:27
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