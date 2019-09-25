Политика
Lenta.ruОпубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским
Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
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Экономика
Счетная палата обеспокоена ростом цен на продукты питания
Счетная палата выразила обеспокоенность ростом цен на продукты питания на фоне позитивных итогов уборочной кампании, заявил в Госдуме аудитор Счетной палаты Алексей Каульбарс.
ТАСС 06:27
Экономика
Названы российские регионы с самыми большими пенсиями
Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.
Lenta.ru вчера в 21:48
Политика
В отношении Дональда Трампа начата процедура импичмента
Разведка сообщила, что в ходе беседы Трамп попросил главу Украины начать расследование против Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и кандидата в президенты Джо Байдена.
Живая Кубань 06:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк написала завещание
Российская актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк составила завещание после того, как пришла в сознание.
NewInform 02:31
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия 08:59
Футбол
Три дивизиона Лиги наций будут расширены до 16 команд
УЕФА принял решение расширить три высших дивизиона.
Sport24.ru вчера в 15:07
Политика
США не выдали визы делегатам из РФ на конференцию по ДВЗЯИ
США не выдали визы не только некоторым членам российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, но и части представителей РФ, которые должны были выступить на конференции Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
RT на русском 05:48
Политика
Германия получила послание Путина по РСМД
В Германии получили послание российского лидера Владимира Путина с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
RT на русском 09:18
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Здоровье
В пищевом пальмовом масле обнаружили токсичный яд
Специалисты заявляют, что техническое пальмовое масло можно найти не только в сливочном, но и в других продуктах - чипсах, соусах, других молочных продуктах.
Вечерний курьер вчера в 03:39
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Происшествия
Сторонники якутского шамана передумали идти в Кремль
Сторонники задержанного якутского шамана Александра Габышева передумали идти в Москву и заявили о самороспуске.
Lenta.ru 03:26
Гаджеты
Xiaomi показала наиболее необычный смартфон Mi Mix Alpha
Официально устройство Xiaomi Mi Mix Alpha будет анонсирован вместе с другими достижениями корпорации из Поднебесной, смартфоном Xiaomi Mi 9 Pro, телевизором Mi TV Pro, оболочкой MIUI 11, и рядом других технологических девайсов.
OAnews вчера в 10:21
Армия и оружие
США развертывают танковый батальон на границе Литвы с Белоруссией
Известно, что на территорию республики США отправили около 500 военных, 30 танков «Абрамс», 25 боевых машин пехоты «Брэдли», а также другие виды военного транспорта.
ГЛАС.RU 11:15
Общество
Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ГА ООН
Дочь американского президента Иванку Трамп раскритиковали за провокационный наряд на ежегодном саммите Concordia в рамках Генассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке.
Известия вчера в 22:50
Экономика
Богачи начали запасаться деньгами из-за угрозы кризиса
Финансовые консультанты, которые управляют деньгами состоятельных людей, начали менять инвестиционные стратегии, готовясь к рецессии.
Lenta.ru 04:05
Политика
Зеленский с трибуны ООН обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на трибуне Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, обвинил Россию в агрессии, передает корреспондент РБК.
РБК 09:53
Футбол
Гвардиола поддержал Бернарду Силву в расистском скандале с Менди
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола встал на защиту своего подопечного Бернарду Силвы, который был обвинен в расизме за твит в адрес одноклубника Бенжамена Менди.
Матч ТВ 04:03
Политика
Госдума одобрила законопроект о поиске пропавших россиян по геолокации
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который обязывает оператора связи без решения суда предоставлять данные о местоположении абонентов для поиска пропавших людей.
РБК 11:41
Гаджеты
В Россию поступает компактный смартфон Palm PVG100
Новые компактные смартфоны Palm поступят в продажу в России уже с октября нынешнего года. Такие данные озвучили представители марки.
Vevby.ru 03:11
Экономика
Законопроект об отмене банковского роуминга внесли в Госдуму
Депутаты Госдумы от "Справедливой России" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, который отменяет банковский роуминг, сообщил Агентству "Москва" руководитель фракции Сергей Миронов.
Москва 24 вчера в 05:24
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда вчера в 02:59
Политика
Путин призвал не забрасывать отрасли экономики деньгами
Как ранее в ходе совещания отметил министр экономического развития Максим Орешкин, бюджетные расходы выполняются полностью по графику.
РИА Новости 10:10
Армия и оружие
Китай спустил на воду первый универсальный десантный корабль
Первый универсальный десантный корабль Китая спущен на воду в Шанхае.
Известия 00:11
Политика
Трамп прокомментировал публикацию разговора с Зеленским
Ранее администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на сайте Белого дома полную стенограмму его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Rambler News Service 12:11