Политика
ФАНБелый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским
Исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
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с чего всё началось
25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.РБК12:31
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