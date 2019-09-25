с чего всё началось

Исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.

Футбол Сборную России по футболу могут отстранить от ЧМ-2022 Сборную России по футболу могут не допустить к участию на чемпионате мира 2022 года.

Гаджеты Microsoft бесплатно обновит систему безопасности Windows 7 В целом новых функций Windows 7 уже давно не получает, ведь Microsoft для этой ОС выпускает только патчи безопасности, а с 14 января 2020 года должны были прекратить выпускать даже и их.

Политика Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".

Политика Минюст США не увидел нарушений закона в беседе Трампа и Зеленского Министерство юстиции США рассмотрело содержание телефонного разговора американского и украинского президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма которого была опубликована 25 сентября, и не нашло нарушений законодательства Соединённых Штатов.

Политика Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского Двусторонняя встреча лидеров Штатов Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского началась на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.

Политика НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

Происшествия У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.

Происшествия Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.

Политика Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Футбол «Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России Московский "Спартак" сумел обыграть "КамАЗ" в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России благодаря дублю Эсекьеля Понсе - 2:1. В следующем раунде турнира москвичи сыграют с "Ростовом".

Транспорт По Крымскому мосту прошел тестовый поезд Как сообщил агентству владелец строящей мост компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг, это тестовый проезд на самоходном вагоне, согласно планам, движение будет запущено в декабре этого года.

Экономика Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами 25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.

Политика Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Политика Кристалина Георгиева стала главой МВФ В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Для «женского обеда» украинская первая леди выбрала брючный костюм-тройку нежного голубого цвета, надев под пиджак жилетку на голое тело.

Экономика Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.

Происшествия Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым Эстонская полиция в среду обнаружила тело экс-гендиректора местного филиала Danske Bank Айвара Рехе.

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Политика Путин рассказал о гуманитарной помощи для Венесуэлы Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.

Происшествия Похититель картины Куинджи получил 3 года колонии строгого режима Как сообщалось, в ходе прений сторон накануне государственный обвинитель просила приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима.

Политика Макфол: Мудрый Зеленский преподал Трампу урок Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что украинский президент Владимир Зеленский мудро ответил американскому лидеру Дональду Трампу на просьбу расследовать дело Байденов, преподав хороший урок президенту США.