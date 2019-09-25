Политика

ФАНФАНБелый дом опубликовал текст разговора Трампа с Зеленским

Исполнительный офис президента США опубликовал расшифровку телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским. Текст разговора опубликован на сайте Белого дома. Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля.
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с чего всё началось
25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал
 стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
РБК12:31

Подробнее о событии

Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским

РБК12:31

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

Коммерсантъ10:40

Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Эхо Москвы12:00

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

Газета.Ru14:26

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского

Ведомости10:15

Белый дом опубликовал разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским

Говорит Москва10:12

Белый дом опубликовал расшифровку разговора Трампа с Зеленским

РИА Новости10:04
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Экс-руководитель Danske Bank в Эстонии найден мертвым

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Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.
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Президент Владимир Путин назвал гуманитарным сотрудничеством поставки российской сельхозпродукции в Венесуэлу.
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