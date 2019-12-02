Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00.

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

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