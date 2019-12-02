Политика

ФАНФАНБелый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту Трампа

Ранее Джеррольд Надлер заявил, что первые слушания в его комитете по инициированной силами Демократической партии процедуре будет называться «Разбирательство в рамках импичмента президента Дональда Трампа: конституционные основания для импичмента президента» и состояться 4 декабря в 10.00.
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Белый дом не будет участвовать в слушаниях по импичменту

REGNUM22:07

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

Газета.Ru21:48

Белый дом не будет принимать участие в слушаниях 4 декабря по импичменту Трампа

ТАСС20:04

Представители американской администрации не будут участвовать в слушаниях по вопросу об импичменте президента

Эхо Москвы21:03

Белый дом отказался участвовать в слушаниях по импичменту

Российская газета20:38

СМИ: Белый дом не примет участие в слушаниях по импичменту

РИА Новости20:10

Трамп отказался от участия в слушаниях по импичменту 4 декабря

РБК21:01
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
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