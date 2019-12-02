Белый дом направил в комитет палаты представителей по судебным делам уведомление о том, что не примет участие в слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа.

Белый дом отказался от участия в слушаниях по импичменту Трампа

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