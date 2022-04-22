Минпромторг РФ подготовил перечень товаров, в отношении которых будет разрешен так называемый параллельный импорт (позволяет ввозить в страну без разрешения правообладателя товар, продажа которого началась в других странах мира).
Беженцу из Киева, гражданину Таджикистана Тимуру Хагайназарову неизвестные предлагали в обмен на выезд в Евросоюз дать на камеру показания об "убийствах российскими военными мирных жителей Бучи", но он отказался.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что приостановка членства России в СПЧ ООН никакой "добавочной стоимости" самому Совету не приносит, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала стремление "отменить" членство России в Совете ООН по правам человека попыткой воздействовать на Москву за независимую политику.