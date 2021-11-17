Крым намерен довести до конца дело о подготовке иска с целью привлечения к ответственности виновных в организации различных блокад полуострова, в том числе водной, заявил РИА Новости глава комитета по законодательству крымского парламента, зампред рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Военнослужащий Луганской народной республики (ЛНР) задержан контрразведкой Службы безопасности Украины (СБУ) на линии соприкосновения в Донбассе, ему уже предъявили обвинения по нескольким статьям, сообщила в среду пресс-служба СБУ.
Кроме того, по словам Вильфанда, холодная погода будет сохраняться на Урале в ближайшие дни: температура будет ниже нормы на 4-8°С. "В Свердловской, Челябинской областях, например, будет -20...-21°С, - сказал он.