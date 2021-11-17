Депутат Рады Кива: Украина отдала Крым России ради невмешательства в госпереворот в 2014-м

По словам Кивы, пришедшие к власти на Украине в 2014 году силы согласились не препятствовать воссоединению Крыма с Россией ради невмешательства Москвы в события 2014 года.