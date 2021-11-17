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Белый дом: переговоры Патрушева и Салливана носили откровенный и конструктивный характер

Переговоры советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана и секретаря Совбеза России Николая Патрушева носили откровенный и конструктивный характер, сообщила
 пресс-служба Белого дома.
РИА Новости
Отмечается, что стороны обсудили «несколько тем в повестке двусторонних отношений и вопросов, вызывающих озабоченность в международной повестке».
Lenta.ru
В Белом доме подчеркнули, что переговоры были проведены «в откровенном и конструктивном ключе».
RT на русском
Патрушев и Салливан договорились о совместной работе над улучшением атмосферы российско-американских отношений и повышением доверия между странами.
Известия

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