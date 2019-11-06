Политика

Говорит МоскваГоворит МоскваСША поддержали «мирные протесты» в Иране

В пятницу в Иране вступило в силу распоряжение правительства по повышению цен на бензин в два раза: теперь литр топлива стоит 12 рублей 70 копеек.
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Россия отложила возобновление авиасообщения с Египтом

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Газета.Ru 09:26
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет ни один из документов об углублении интеграции с Россией, если они будут противоречить белорусской конституции или главным принципам жизни страны.
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Сахалинцу вернули 25 тысяч рублей, забытые в банкомате

Жительница Южно-Сахалинска вернула 25 тысяч рублей мужчине, забывшему деньги в банкомате в одном из торговых центров города.
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Футбольный матч ПФЛ в Астрахани завершился массовой дракой

Радио Sputnik 10:50
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В США раскрыли сценарий атаки на российские системы ПВО

Газета.Ru 20:55
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Инфраструктурный проект для Якутска одобрен президентом

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Депутат бундестага заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат бундестага, официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен американский сжиженный газ и призвал ввести антиамериканские санкции в случае реализации Вашингтоном пакета мер экстерриториального значения против компаний-участников проекта газопровода «Северный поток — 2».
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Форвард «Вашингтона» Врана забил буллит в стиле Дацюка

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Выставка работ Марка Шагала открылась в музее «Новый Иерусалим»

Выставка "Шагал: между небом и землей" открылась в музее "Новый Иерусалим", в экспозицию вошли 239 работ Марка Шагала из шести музеев и частных собраний.
ТАСС 15 ноября в 08:51
Происшествия

Предполагаемый виновник ДТП с семью погибшими в Забайкалье был пьян

ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в результате которого погибли семь человек и еще двое получили травмы, произошло 14 ноября, около семи часов утра (около 01:00 мск), на федеральной автодороге Чита - Забайкальск в 60 километрах от поселка Агинское, на мосту через ручей.
ТАСС 08:57
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Армия и оружие

Гидроэлектростанция «Тишрин» перешла под контроль сирийских властей

Расположенная на реке Евфрат электростанция «Тишрин» отбита у боевиков и вернулась к нормальной работе, заявил представитель командования группировки войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев, передает телеканал «Звезда».
REGNUM 21:42
Политика

В Китае назвали четыре слабых места России

Россия входит в тройку сильнейших мировых держав, в том числе из-за армии и огромной территории.
РБК 20:51
Политика

Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2»

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».
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Помощница Никиты Исаева прокомментировала его смерть

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Историк Соколов, убивший аспирантку, оказался бытовым алкоголиком

Дмитрий Матлин, который знаком с Олегом Соколовым более 30 лет, рассказал о жизни историка, убившего аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко.
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Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии

Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Российская газета 15:17
Спорт

СБР утвердит состав сборной России по биатлону 18 ноября

Состав сборной России на стартовые этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) будет определён правлением Союза биатлонистов России (СБР) 18 ноября.
News.ru 05:46
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На совместном фото с Гузеевой Пугачева выглядит намного моложе

На совместном фото с Гузеевой Пугачева выглядит намного моложе Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Алла Борисовна умудрилась затмить свою более молодую коллегу.
Экспресс газета 15 ноября в 11:30
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Непряева выиграла гонку на 5 км в Муонио

Россиянка Наталья Непряева стала победительницей гонки классическим стилем на 5 км в Муонио.
Спорт-Экспресс вчера в 11:43
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Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

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В Приморье снежный циклон привел к задержкам вылетов самолетов

Десятки вылетов самолетов задерживаются, 60 автобусных рейсов отменили в Приморье из-за снежного циклона.
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Врачи перечислили продукты для укрепления суставов

Медики перечислили продукты, которые позволяют замедлить недуг и облегчить симптомы.
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Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
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Ксения Собчак и Константин Богомолов живут отдельно

Свадьба состоялась в сентябре, однако молодожены до сих пор живут отдельно.
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Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты 15 ноября в 11:14
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Старт земельной реформы, экономика замедлилась, цены на газ растут. Главное в экономике Украины с 9 по 15 ноября

Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю Цена на газ для населения пошла вверх В ноябре цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, которые получают газ на регулируемых условиях, составит 4899 грн (12951 руб.) за тысячу кубометров без учета НДС и транспортировки.
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ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
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В России предложили сократить время продажи алкоголя

«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил правительству РФ ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах и сократить на час время реализации спиртного.
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