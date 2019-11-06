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Политика Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по возвращению Крыма Мнение главы общественной палаты Крыма Разработка Украиной стратегий по реинтеграции и возвращению Крыма не имеет ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости глава общественной палаты республики Григорий Иоффе.

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Происшествия Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.

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Происшествия В Общественной палате объяснили причины трагедии в Благовещенске Зампред комиссии по образованию ОП РФ Людмила Дудова видит причины трагедии в «отсутствии консолидации силовых ведомств, министерств просвещения и образования».