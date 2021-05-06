Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО
Администрация президента США Джо Байдена считает, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к альянсу.В источнике
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Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО
Ранее в Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что «администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства».
RT на русскомвчера в 13:43
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Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО
RT на русскомвчера в 13:43