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Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена считает, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, заявила в четверг журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя возможность присоединения Украины к альянсу.В источнике

С чего всё началось

Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО

Ранее в Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что «администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства».
RT на русскомвчера в 13:43

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Политолог прокомментировал заявление США о поддержке вступления Украины в НАТО

Известиявчера в 14:21

Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

РИА Новостивчера в 12:10

США поддержали вступление Украины в НАТО

Взгляд.рувчера в 12:50

В США заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО

ТАССвчера в 12:49

Политолог оценил заявление Белого дома о поддержке вступления Украины в НАТО

RT на русскомвчера в 13:43

США поддержали вступление Украины в НАТО

Lenta.ruвчера в 12:13

В Вашингтоне заявили об открытых для Украины дверях НАТО

РБКвчера в 13:13
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Lenta.ruвчера в 15:50

Стрелком, ранившим трех человек в школе в США, оказалась шестиклассница

Стрелком, ранившим трех человек в школе штата Айдахо, оказалась шестиклассница, ее обезоружила и задержала учительница, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местных правоохранителей.
РИА Новости18:52