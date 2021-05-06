Ранее в Белом доме заявили о поддержке вступления Украины в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что «администрация Байдена стремится к тому, чтобы двери НАТО оставались открытыми для кандидатов, когда они готовы и будут в состоянии выполнять обязательства».

RT на русском вчера в 13:43