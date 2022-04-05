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Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию

Власти США в среду, 6 апреля, объявят о новых санкциях в отношении РФ, рестрикции коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц.
ТАСС
Указывалось, что последние выплаты купонов по суверенным облигациям не получили разрешения минфина США на обработку банком-корреспондентом JPMorgan.
Известия
Как пояснила Псаки, военное столкновение Соединенных Штатов и России не отвечало бы интересам самой Америки, данное мнение разделяет и американский президент Джо Байден.
РЕН ТВ
Ряд западных государств начал вводить санкции против РФ в ответ на проводимую с 24 февраля страной операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.
Известия

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Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию
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Представитель Белого дома Псаки заявила, что новые санкции Запада запретят инвестиции в РФ
Lenta.ru17:02
Псаки анонсировала санкции, запрещающие новые инвестиции США в России
РБКвчера в 16:58
Белый дом подтвердил, что новые санкции против России будут введены 6 апреля
Газета.Ruвчера в 16:40
Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию
РИА Новостивчера в 16:39
Псаки: США 6 апреля введут новые санкции против финорганизаций, должностных лиц России
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