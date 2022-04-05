Будьте в Плюсе

Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию

Белый дом подтвердил, что очередной пакет санкций, который планируется обнародовать в среду, будет включать запрет на новые инвестиции в Россию.
РИА Новости
Агентство отмечает, что США анонсируют новый список санкций по согласованию с G7 и Евросоюзом.
РБК
Новые санкции, как пишет агентство, будут включать запрет на все новые инвестиции в Россию, а также усилят давление на российские финансовые институты.
Газета.Ru
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Представитель Белого дома Псаки заявила, что новые санкции Запада запретят инвестиции в РФ
Lenta.ru17:02
Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию
РИА Новостивчера в 16:39
Reuters и Bloomberg узнали о новых санкциях США против России
РБКвчера в 14:38
Белый дом подтвердил, что новые западные санкции включат запрет на инвестиции в Россию
Известия17:26
Reuters: новые санкции США будут включать в себя запрет на все инвестиции в РФ
ТАССвчера в 13:47
Reuters: США объявят новые санкции в отношении России 6 апреля
Газета.Ruвчера в 13:17
Reuters: США запретят все новые инвестиции в Россию
BFM.ruвчера в 13:13

Интересное

Экс-чиновник Пентагона Макгрегор назвал продвижение НАТО к границам РФ главной ошибкой США

Макрегор назвал продвижение НАТО к границам России главной внешнеполитической ошибкой США со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru23:04

Псаки: США ставят Россию перед выбором между дефолтом и тратой валютных резервов

Санкции США против России направлены на то, чтобы поставить ее перед выбором между тратой валютных резервов и дефолтом, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Коммерсантъ17:50

Focus: торговые сети Германии повысят цены из-за российской спецоперации на Украине

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву.
РИА Новости23:17

В районе Мариуполя российские военные сбили еще два украинских вертолета Ми-8

Вооруженные силы Российской Федерации сбили два украинских вертолета Ми-8, предпринявших попытку прорваться к Мариуполю со стороны моря.
РИА Новости20:02
Насколько вы доверяете информации в Яндекс.Новостях?

В Роспотребнадзоре усомнились, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства

«Едва ли у XE будут сверхуникальные свойства, которые могут привести к новым подъемам заболеваемости, по крайней мере мы этого не видим», — отметил Хафизов.
Lenta.ru22:01

Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление секретаря ОАГ о членстве РФ

Посольство России в США назвало русофобским подходом заявление генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро о возможном пересмотре статуса России при организации из-за ситуации вокруг Украины.
Lenta.ru22:40

Правительство Новой Зеландии введет пошлины в 35 процентов на импорт товаров из России

«Правительство объявило, что оно введет пошлины в размере 35 процентов на весь импорт из России и распространит существующие запреты на экспорт на промышленную продукцию, тесно связанную со стратегическими отраслями российской промышленности», — отмечается в заявлении министров.
Lenta.ru22:30

ФНС вместе с МВД России начнут бороться с незаконной куплей-продажей валюты

«В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел», — подчеркнули в пресс-службе ФНС.
Lenta.ru18:06

Американский ученый Коулз назвал Украину оружием США против России

Автор статьи утверждает, что западная общественность должна потребовать от властей остановить украинский кризис, особенно после того, как в течение восьми лет она отворачивалась от этого конфликта, а власти их стран тем временем занимались милитаризацией Украины против России.
РЕН ТВ20:16

Intel приостанавливает работу в России

Американская компания Intel, которая является одним из ведущих поставщиков микропроцессоров, приостанавливает свою деятельность в России из-за ситуации вокруг Украины.
ТАСС21:45