РБКПсаки подтвердила бойкот Минфином мероприятий G20 c участием РоссииМинистр финансов США Джэнет Йеллен не будет принимать участия в мероприятиях «Большой двадцатки» (G20), на которых будут присутствовать представители России, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.РБКПрезидент Джо Байден ранее выступил за исключение России из G20.КоммерсантъУчастие российских чиновников ожидалось во встрече G20 в среду в удаленном формате.РИА НовостиG20 («Большая двадцатка») — политический клуб правительств и центральных банков 20 государств, лидеры которых в последние годы ежегодно встречаются в одной из стран-участниц.РБКЧитать далееСвернутьЦарьградЦарьградГазета.RuКурьер. Среда. БердскПрофильПодробнее о событииВ Белом доме подтвердили намерения главы Минфина США бойкотировать заседания G20RT на русскомвчера в 16:30Псаки подтвердила, что США откажется от встреч G20 с участием представителей РоссииГазета.Ru18:59Министр финансов США откажется от встреч G20, если в них будет участвовать РоссияКоммерсантъвчера в 16:56Белый дом заявил, что глава Минфина США бойкотирует встречи G20, если на них будет РоссияТАССвчера в 16:47Псаки подтвердила бойкот Минфином мероприятий G20 c участием РоссииРБК18:03Белый дом: глава Минфина США не будет присутствовать на встречах G20 с участием РоссииLenta.ruвчера в 16:30Глава Минфина США Йеллен будет бойкотировать ряд встреч на G20 в случае участия РоссииРИА Новостивчера в 14:08Показать ещёОценить50Поделиться