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Псаки подтвердила бойкот Минфином мероприятий G20 c участием России

Министр финансов США Джэнет Йеллен не будет принимать участия в мероприятиях «Большой двадцатки» (G20), на которых будут присутствовать представители России, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.
РБК
Президент Джо Байден ранее выступил за исключение России из G20.
Коммерсантъ
Участие российских чиновников ожидалось во встрече G20 в среду в удаленном формате.
РИА Новости
G20 («Большая двадцатка») — политический клуб правительств и центральных банков 20 государств, лидеры которых в последние годы ежегодно встречаются в одной из стран-участниц.
РБК

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В Белом доме подтвердили намерения главы Минфина США бойкотировать заседания G20
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