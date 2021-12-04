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Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря

Белый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по защищенной видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.В источнике

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Белый дом подтвердил беседу Джо Байдена с Владимиром Путиным 7 декабря
Говорит Москва00:52
Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря
Известия23:06
Белый дом подтвердил, что Байден и Путин седьмого декабря проведут беседу в видеоформате
РИА Новости16:56
Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Байдена и Путина 7 декабря 2021 года
Комсомольская правда17:12
Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабря
ТАСС17:11
Белый дом подтвердил, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря
Газета.Ru17:06
В Белом доме подтвердили, что беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 7 декабря
Lenta.ru17:10

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