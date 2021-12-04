ТАССБелый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабряБелый дом подтвердил планы проведения во вторник, 7 декабря, звонка по защищенной видеосвязи между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным.В источникеТВ ЦентрТВ ЦентрSmotrim.ruПолитическая ЭкспертизаREGNUMФАНГазета.RuПрофильВечерняя МоскваТелеканал 360°Народные новостиРосбалтКомсомольская правдаРоссийская газетаЦарьградA42.RUИА Красная ВеснаПолитика СегодняИзвестияЯмал-МедиаDaily StormПодробнее о событииБелый дом подтвердил беседу Джо Байдена с Владимиром Путиным 7 декабряГоворит Москва00:52Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабряИзвестия23:06Белый дом подтвердил, что Байден и Путин седьмого декабря проведут беседу в видеоформатеРИА Новости16:56Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Байдена и Путина 7 декабря 2021 годаКомсомольская правда17:12Белый дом подтвердил проведение видеозвонка Путина и Байдена 7 декабряТАСС17:11Белый дом подтвердил, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабряГазета.Ru17:06В Белом доме подтвердили, что беседа Владимира Путина и Джо Байдена пройдет 7 декабряLenta.ru17:10Показать ещёПоделиться