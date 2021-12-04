Expressen: дефицит одного элемента в организме особенно опасен для здоровья человека

Если у вас недостаточно в организме железа, вы начинаете жить словно в два раза медленнее, у вас не хватает сил на то, что вам раньше легко удавалось делать, — сказали шведские медики.