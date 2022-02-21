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Белый дом подтвердил согласие Байдена встретиться с Путиным в Европе

Президент США Джо Байден согласился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Европе.
Lenta.ru
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.
РИА Новости
Встреча Байдена и Путина рассматривается как продолжение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, которая намечена на 24 февраля.
REGNUM
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.
РИА Новости

Подробнее о событии

Псаки: Джо Байден готов встретиться с Владимиром Путиным, если не будет вторжения
РБК21:44
В Белом доме подтвердили готовность Байдена к встрече с Путиным
Газета.Ru21:05
Белый дом: президент США Байден согласился на встречу с Путиным
RT на русском21:09
Представитель Белого дома Псаки: встреча Байдена и Путина может пройти 24 февраля
Телеканал 360°21:12
Белый дом подтвердил согласие Байдена встретиться с Путиным в Европе
Lenta.ru21:00
Белый дом подтвердил согласие Байдена на встречу с Путиным
Известия20:43
Байден готов к встрече с Путиным, если не будет «вторжения» на Украину
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