Lenta.ruБелый дом подтвердил согласие Байдена встретиться с Путиным в ЕвропеПрезидент США Джо Байден согласился встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Европе.Lenta.ruКиев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины.РИА НовостиВстреча Байдена и Путина рассматривается как продолжение встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова, которая намечена на 24 февраля.REGNUMПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuРБКREGNUMТК ЗвездаТелеканал 360°Life.ruПодробнее о событииПсаки: Джо Байден готов встретиться с Владимиром Путиным, если не будет вторженияРБК21:44В Белом доме подтвердили готовность Байдена к встрече с ПутинымГазета.Ru21:05Белый дом: президент США Байден согласился на встречу с ПутинымRT на русском21:09Представитель Белого дома Псаки: встреча Байдена и Путина может пройти 24 февраляТелеканал 360°21:12Белый дом подтвердил согласие Байдена встретиться с Путиным в ЕвропеLenta.ru21:00Белый дом подтвердил согласие Байдена на встречу с ПутинымИзвестия20:43Байден готов к встрече с Путиным, если не будет «вторжения» на УкраинуТАСС20:38Показать ещёОценить63Поделиться