с чего всё началось

Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский обсудили по телефону отношения двух стран и предстоящую встречу украинского главы с лидером США Дональдом Трампом на генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Общество В Екатеринбурге собирают подписи за отставку ректора УрГЭУ-СИНХа В Екатеринбурге идёт сбор подписей под обращением к областным властям с просьбой уволить ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина.

Шоу-бизнес Волочкова показала фигуру как у бодибилдера Похудев, танцовщица обрела сходство с бодибилдером. У Анастасии и до этого была фигура — ярко выраженный «перевернутый треугольник».

Происшествия Появилось видео задержания угрожавшего взорвать мост в Киеве Украинские правоохранительные органы опубликовали видео, на котором запечатлен момент задержания военнослужащего ВСУ Алексея Белько.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Происшествия В Бурятии задержали «шамана», подозреваемого в причастности к митингам Ранее в СМИ появилась информация, что "шаман" Александр Габышев идет пешком из своей республики в Москву.

Единоборства Зоозащитники пожаловались UFC на Хабиба из-за борьбы с медведем "PETA призывает UFC взвесить свои отношения с господином Нурмагомедовым, пока он не продемонстрирует четкое изменение в своем поведении в отношении животных и не проявит уважение, которого они заслуживают", — заявила глава британского филиала зоозащитников Элиза Аллен.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Российская актриса Паулина Андреева, после нескольких лет романа ставшая женой важного отечественного кинематографиста Федора Бондарчука, только что опубликовала первое "официальное" фото с прошедших вчера в Санкт-Петербурге торжеств.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.

Здоровье Умирающий севастополец обратился к министру здравоохранения РФ Инвалид 2-й группы Юрий Воробьев неоднократно обращался во все инстанции с просьба купить лекарства для лечения его редчайшей болезни.

Происшествия Прокуратура попросила Мосгорсуд изменить меру пресечения Устинову Прокуратура по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, сообщил адвокат «Интерфаксу».

Авто Skoda запустила производство первого гибрида Новый сменный гибрид Skoda Superb iV производится исключительно в Квасинах, где он построен на той же производственной линии, что и модификации Superb, которые приводятся в движение исключительно двигателем внутреннего сгорания.

Политика Президент Эстонии заявила об усталости Европы от Украины Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила мнение о том, что Европа устала от Украины.

Происшествия В Японском море на российских пограничников совершено нападение В российских водах Японского моря на пограничников из России напал экипаж северокорейской шхуны. Об этом сообщается на сайте ФСБ России.

Единоборства Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов в преддверии боя Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес провели дуэль взглядов в преддверии поединка, который будет проходить 2 ноября.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Общество В России планируют изменить порядок взыскания долгов с граждан По новым правилам, банки и другие организации смогут обратиться в суд о взыскании, только если должник не вернет просрочку в 30-дневный срок после такого предложения.

Армия и оружие В Пентагоне считают, что НАТО потеряло превосходство над Россией Председатель объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд заявил, что НАТО утратила военное превосходство над Россией за последние годы, передает Newsweek.

Происшествия В ЛНР заявили о теракте на путепроводе в Луганске В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что в результате теракта в Луганске повреждён путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя России.

Политика Американская разведка продолжает копать под Трампа Сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном, по его мнению, разговоре президента США с неким иностранным лидером.

Футбол ФК «Ростов» начал продажу билетов на матч с «Динамо» Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Гаджеты Опубликованы профессиональные фото на iPhone 11 Pro Фотограф Остин Манн (Austin Mann) опробовал камеру нового iPhone 11 Pro. Результатами он поделился в своём блоге.

Здоровье Онищенко оценил рекомендации Минздрава о ежедневной порции алкоголя Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил рекомендации Минздрава о "безопасной" ежедневной порции алкоголя.

Происшествия Соцработницу в Карелии обвинили в убийстве двух инвалидов ради денег Верховный суд Карелии начал рассмотрение уголовного дела в отношении жительницы Питкяранты, обвиняемой в убийстве двух пожилых инвалидов ради денег для ставок на интернет-площадках, сообщили в четверг РИА Новости в региональном СК РФ.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.