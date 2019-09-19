с чего всё началось

Вице-президент США Майк Пенс обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящую встречу главы государства с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба господина Пенса.

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США

Финансы Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.

Технологии В Сеть попали данные о системе для слежки за россиянами Как сообщает TechCrunch, в Сеть были слиты сведения о принципах работы Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая используется правоохранителями для отслеживания информации внутри российских сетей сотовой связи.

Авто Количество машин такси в регионах могут ограничить Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.

Шоу-бизнес Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.

Футбол «Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева «Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Общество Адвокат экс-полковника Захарченко хочет оспорить изъятие миллиардов Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — Валерия Туникова — попросила Минюст разъяснить основания, по которым денежные средства можно обращать в доход государства.

Политика Трамп определился с новым советником по нацбезопасности Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

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Политика Украина предложит России новый контракт по транзиту газа Украина намерена предложить России новый 10-летний контракт на транзит газа в Евросоюз после 2019 года.

Происшествия В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.

Музыка Пугачева подвергла критике Собчак Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Здоровье Названы бесполезные лекарства для лечения простуды Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие лекарства, часто используемые в борьбе с простудой и ОРВИ, на самом деле бесполезны, поскольку не обладают выраженными лечебными свойствами.

Общество Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.

Политика В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.

Футбол «Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов «Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.

Финансы ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк находится в сознании Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.

Единоборства Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем "PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.

Происшествия Директора завода убили и сожгли вместе с машиной в Нижнем Новгороде Труп директора завода "Багем" Виктора Ворошилова нашли рядом со сгоревшим автомобилем в Нижнем Новгороде 17 сентября.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.