Политика
КоммерсантъБелый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США
Вице-президент США Майк Пенс обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящую встречу главы государства с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба господина Пенса.
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с чего всё началось
«Вице-президент подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», — сообщается на сайте Белого дома.Полит.рувчера в 22:37
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 01:55, Вашингтон
Финансы
Ставка ФРС снижена на 25 базисных пунктов
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл поддался на требование президента США снизить ставку.
Газета.Ru вчера в 14:17
Технологии
В Сеть попали данные о системе для слежки за россиянами
Как сообщает TechCrunch, в Сеть были слиты сведения о принципах работы Системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая используется правоохранителями для отслеживания информации внутри российских сетей сотовой связи.
RuNews24.ru 01:37
Авто
Количество машин такси в регионах могут ограничить
Количество автомобилей такси, подключенных к одному агрегатору, могут ограничить в каждом регионе РФ.
Автоновости дня вчера в 23:51
Здоровье
Наращивание ресниц может привести к опасным заболеваниям
Волгоградская правда вчера в 22:18
Шоу-бизнес
Паулина Андреева опубликовала фото со свадьбы c Бондарчуком
В Санкт-Петербурге 17 сентября, состоялась свадьба Паулины Андреевой и Федора Бондарчука . При этом место ее проведения никто не раскрывал.
Kazanfirst.ru вчера в 16:16
Кино
Располневший Николас Кейдж привлек внимание на премьере фильма
Внешний вид 55-летней звезды привлек внимание общественности.
Телепрограмма вчера в 07:35
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Премьер Канады извинился за расистский грим
Российская газета вчера в 21:59
Футбол
«КамАЗ» продает билеты на матч со «Спартаком» за 1 тысячу рублей
Коммерсантъ Казань вчера в 06:13
Происшествия
Суд вернул дело Губайдулина в прокуратуру
РИА Новости вчера в 05:08
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 17 сентября в 08:58
Происшествия
В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком
Российская газета вчера в 04:39
Общество
Адвокат экс-полковника Захарченко хочет оспорить изъятие миллиардов
Адвокат бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко — Валерия Туникова — попросила Минюст разъяснить основания, по которым денежные средства можно обращать в доход государства.
URA.Ru вчера в 22:03
Политика
Трамп определился с новым советником по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сегодня, 18 сентября, назначил Роберта О’Брайена, своего спецпредставителя в Госдепартаменте по делам с заложниками, советником Белого дома по национальной безопасности.
Евразия Daily вчера в 11:36
Происшествия
Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой
Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском вчера в 08:32
Транспорт
Россияне забросили автомобили из-за дорогого бензина
Почти половина россиян уверена, что соотечественники стали реже пользоваться личными автомобилями из-за высоких цен на бензин.
Lenta.ru 01:35
Политика
Украина предложит России новый контракт по транзиту газа
Украина намерена предложить России новый 10-летний контракт на транзит газа в Евросоюз после 2019 года.
РИА Новости вчера в 16:19
Происшествия
В Афганистане семь человек погибли в результате взрыва
В результате семь человек погибли, еще 85 получили ранения. Об этом сообщит телеканал Tolo News, ссылаясь на губернатора Раматуллаха Ярмала.
Российская газета вчера в 23:41
Музыка
Пугачева подвергла критике Собчак
Российский музыкальный критик Сергей Соседов во время «Бархатного сезона», который проходил в Сочи рассказал журналистам о недавнем конфликте между певицей Аллой Пугачевой и телеведущей Ксенией Собчак.
iReactor вчера в 23:17
Армия и оружие
NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы»
Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".
Газета.Ru вчера в 21:43
Здоровье
Названы бесполезные лекарства для лечения простуды
Врач общей практики Ирина Добрецова рассказала, какие лекарства, часто используемые в борьбе с простудой и ОРВИ, на самом деле бесполезны, поскольку не обладают выраженными лечебными свойствами.
MedikForum.ru вчера в 14:25
Происшествия
Аварию на «Фукусиме» признали неизбежной
Lenta.ru 01:46
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд отменит для иностранцев "белые карточки" или формы ТМ6, то есть анкеты, необходимые для въезда в эту страну.
Газета.Ru 00:34
Политика
В Японии не признали переданные Россией останки 600 военнопленных
Останки около 600 военнопленных времен Второй мировой войны, переданные Россией Японии, не являются останками японских граждан.
РБК 01:50
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
«Локомотив» одержал победу над немецким клубом «Байер» в матче перового тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ вчера в 17:01
Финансы
ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Ведомости вчера в 01:49
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк находится в сознании
Популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк после проведенного медикаментозного лечения вышла из комы и в настоящее время находится в сознании и самостоятельно дышит, об этом информирует Telegram-канал Baza.
Ugpressa.ru вчера в 10:32
Единоборства
Хабиба призвали поменять отношение к животным после борьбы с медведем
"PETA призывает UFC пересмотреть свои отношения с мистером Нурмагомедовым, пока он не изменит отношение к животным, не станет уважать их, как они того заслуживают", — заявила руководитель британского подразделения PETA (англ. — Организация людей за этическое отношение к животным) Элиза Аллен.
Нева Спорт вчера в 06:59
Происшествия
Директора завода убили и сожгли вместе с машиной в Нижнем Новгороде
Труп директора завода "Багем" Виктора Ворошилова нашли рядом со сгоревшим автомобилем в Нижнем Новгороде 17 сентября.
Открытый Нижний вчера в 11:15
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy M30s получил аккумулятор на 6000 мАч
Компания Samsung представила в Индии новинку Galaxy M30s, которая может стать бестселлером среди смартфонов-долгожителей.
Megaobzor.com вчера в 06:09
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM 00:58