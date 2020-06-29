Политика
ТАССБелый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах
Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
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Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Комсомольская правдавчера в 13:46
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Происшествия
При пожаре на северо-востоке Москвы пострадали семь человек
Газета.Ru вчера в 09:40
Общество
В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией
Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Политика
В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
Авто
Hyundai оснастит новый Tucson планшетом в стиле Volvo и Tesla
Судя по снимку, у кросса будет версия не только с горизонтальным дисплеем информационно-развлекательного комплекса, но и модификация с внушительным вертикальным сенсорным экраном, оформленным в духе Volvo и Tesla.
Новые автомобили вчера в 08:04
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Игры
NBA 2K20 и Rise of the Tomb Raider вошли в июльскую подборку PS Plus
Компания Sony представила подборку игр, которые будут доступны в июле для подписчиков сервиса PlayStation Plus.
CyberSport.ru вчера в 08:40
Политика
Трамп назвал виновника исключения России из саммита G8
Президент США Дональд Трамп через свой аккаунт в Twitter заявил, что причиной исключения Россия из «Большой восьмерки» стали ее победы на внешнеполитической арене.
Военное дело 28 июня в 23:40
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Наука
В США открыта новая форма деменции
В результате выяснилось, что около 20% случаев диагностированной болезни Альцгеймера сопровождаются накоплением амилоида TDP-43 и являются отдельной формой деменции.
МТВ онлайн вчера в 23:49
Общество
Началось проведение первых тестовых полетов самолетов Boeing 737 MAX
Первый тестовый полет воздушного судна Boeing 737 MAX стартовал из аэропорта Сиэтла, сообщает агентство Reuters.
Народные новости вчера в 13:48
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Здоровье
В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Политика
Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом
РИА Новости вчера в 17:47
Общество
Жительница Тайшетского района выиграла квартиру в викторине «Конституция — это я»
Вести Иркутск вчера в 08:29
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу героев фильмов «Люди Икс»
Исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс испортил встречу участников фильмов о Людях Икс, в которой принимали участие Патрик Стюарт, Хью Джекман, Холли Берри, Фамке Янссен.
Kinonews.ru 28 июня в 03:49
Армия и оружие
Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США
Журналисты Forbes обнародовали историю американского корабля «Капрал Рой Уит», который входил в состав Командования морских перевозок, предназначенного для снабжения армии.
Актуальные Новости вчера в 22:00
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Шоу-бизнес
Нюша и Егор Крид пообщались в мессенджере в новом клипе
Нюша и Егор Крид сегодня представили фанатам свой новый клип на песню «Mr. & Mrs. Smith».
ИнфоСМИ вчера в 14:46
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
Шоу-бизнес
Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну
По словам коллеги Петросяна, Брухунова не подходит именитому артисту.
iReactor вчера в 10:29
Шоу-бизнес
Айза Анохина публично поскандалила с Настей Ивлеевой
Экспресс газета вчера в 04:44
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Гаджеты
TikTok «попался» за сбором персональных данных пользователей
Группа исследователей сделала вывод о том, что развлекательный TikTok больше похож на «службу сбора персональных данных».
RuNews24.ru 27 июня в 04:58
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11