Политика
ТАССБелый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах
Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 18:25, Ашберн
Футбол
Болельщицу ФК «Уфа» признали самой красивой
News102.ru 15:12
Футбол
«Барселона» может уволить Сетьена в случае потери очков с «Атлетико»
«Барселона» может расстаться с главным тренером Энрике Сетьеном в случае неудачных результатов в ближайших матчах чемпионата Испании — с «Атлетико» и «Вильярреалом», утверждает AS.
Чемпионат 15:09
Экономика
Самиздат обернули в бумагу
"Литнет" начал издавать книги в офлайне Онлайн-сервис "Литнет" начал выпускать книги своих авторов в бумаге.
Коммерсантъ 18:14
Происшествия
Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
РИА Новости 17:59
Политика
Матвиенко предложила проводить голосования в течение нескольких дней
Решение о проведении голосования по поправкам к Конституции России в несколько дней себя оправдало.
Известия 13:01
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется
Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
Политика
Владимир Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату
Tverigrad.ru 09:20
Происшествия
В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку
Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти.
РИА Новости 13:03
Экономика
Что изменится с 1 июля: пенсии, ЖКХ, выплаты на детей
Нововведения коснутся и благосостояния россиян: выплаты на детей продлят, а часть пенсий проиндексируют.
Московский Комсомолец 06:15
Политика
Шампанское от Жириновского ушло лучшим дамам «Мосфильма»
По мнению режиссера, сегодняшние события в США свидетельствуют о том, что огромная империя рушится.
Вести.Ru 15:31
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап тайно поженились в Лас-Вегасе
Украинская певица Настя Каменских и известный под псевдонимом Потап рэпер Алексей Потапенко показали подписчикам фотографии с прошедшей в США тайной свадьбы.
ФАН вчера в 19:29
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) присудил техническое поражение "Оренбургу" в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара", сообщает официальный сайт организации.
Газета.Ru 14:15
Здоровье
Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые
МедиаПоток вчера в 05:41
Общество
Санкции против «Северного потока-2» предложили включить в бюджет США
Отмечается, что предложение расширяет сферу действия потенциальных санкций с судов, которые непосредственно «укладывают трубы» для газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 17:59
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Компания Apple начнет продажу своей новой линейки iPhone 12 без зарядных устройств и наушников.
Goroday.ru 16:08
Футбол
Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве
В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.
RT на русском вчера в 07:39
Общество
В Петербурге против кафе возбудили дело из-за неэтичной рекламы
Петербургское УФАС возбудило дело в отношении кафе "Щелкунчик" из-за неэтичной рекламы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
DP.RU 09:59
Игры
Дешёвую консоль Xbox Series S могут показать в августе
Напомним, приставка может выйти под названием Xbox Series S. Согласно утечкам, производительность её GPU составит около 4 TFLOPS, а слухи приписывают ей цену вдвое ниже, чем у Series X, то есть, ориентировочно, 200-250 долларов. концепт Изначально Xbox Series S компания Microsoft якобы планировала показать в июне, но ситуация в мире повлияла на планы.
iXBT.com 16:52
Здоровье
Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet)
Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.
ИноСМИ 18:00
Экономика
Сокращение рынка бытовой электроники в России поставили под сомнение
Владивосток, 29 июня 2020, 18:22 — REGNUM Пока нет достаточных оснований говорить о значительном падении рынка бытовой электроники в 2020 году, считает член политического совета регионального отделения «Партии Роста» в Приморском крае, директор ДНС Групп Дмитрий Алексеев.
REGNUM 11:22
Политика
Китайцы оценили участие в параде танков времён войны
В Параде Победы в Москве приняли участие свыше 14 тысяч человек, задействовано более 200 единиц техники.
Победа РФ 04:50
Игры
Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена?
11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.
Иркутск Сегодня 03:25
Происшествия
В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник
Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:23
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
Экономика
Власти России займут денег на дорогу в Китай
На прошлой неделе о более полном использовании инструмента бессрочных облигаций для инфраструктурных проектов заявил президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 08:00
Армия и оружие
В МИД Украины назвали «высокой» вероятность вторжения России
Источники фото: ria.ru, politeka.net Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар в интервью изданию «Интерфакс-Украина» отметил, что сейчас, как никогда, является высокой вероятность нападения России со стороны Кавказа.
HotGeo 10:43