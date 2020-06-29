Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

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Происшествия В Ленинградской области проверят врачей, отказавших в помощи ребенку Действия врачей из больницы в Ленобласти, которые отправили мальчика с травмой глаза дожидаться скорую помощь, проверят, сообщили в комитете по здравоохранению Ленобласти. 17

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Футбол Памятник Фёдору Черенкову открыт на Троекуровском кладбище в Москве В Москве на Троекуровском кладбище состоялась церемония открытия памятника прославленному советскому футболисту «Спартака» Фёдору Черенкову.

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Здоровье Milliyet (Турция): грипп и коронавирус будут смертельно опасны (Milliyet) Член Научно-консультативного совета по коронавирусу при Министерстве здравоохранения Турции, преподаватель кафедры инфекционных болезней и клинической микробиологии медицинского факультета Университета Медипол, профессор, доктор Реджеп Озтюрк (Recep Öztürk) обратил внимание на приближающиеся вспышки гриппа и сделал предупреждения о коронавирусе.

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Игры Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена? 11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.

Происшествия В Краснодаре неизвестный застрелил бизнесмена, сообщил источник Злоумышленник застрелил бизнесмена в Краснодаре и скрылся, полиция ищет преступника, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. 16

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