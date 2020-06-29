Политика

ТАССТАССБелый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.
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Администрация США во вторник проведет для демократов брифинг по РФ и Афганистану

ТАСС19:30

В Белом доме оценили сообщения о «сговоре» России с «Талибаном»

RT на русском16:21

Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*

Комсомольская правда13:46

В Белом доме прокомментировали сообщения о «сговоре» России с талибами

РИА Новости14:40

В спецслужбах США возникли разногласия из-за «сговора» России и талибов

Lenta.ru14:34

В США усомнились в сообщениях о награде за убийство американцев в Афганистане

Известия14:24

Белый дом: Разведка США не имеет фактов о сговоре РФ с талибами

РЕН ТВ14:43
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
Общество

В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса в мире ускоряется

Ранее Тедрос Адханом Гебрейесус заявлял, что мир вступил в новую и опасную фазу пандемии.
РИА Новости 11:58
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Культура

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI

Российская газета 17:19
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Политика

Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну

Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru 18:27
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru 14:18
3
Политика

Названо место России в числе наследников США в мировом лидерстве

Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай.
Lenta.ru 15:46
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Авто

BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series

На российский рынок прибыли 3 автомобиля BMW М850i xDrive Coupe. Цена каждой машины начинается с отметки 10 990 000 рублей.
Evo-rus.com 13:05
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Игры

Анонс PlayStation 5 и её эксклюзивов. Чего нам стоит ждать от некстгена?

11 июня Sony на онлайн-презентации показали новую консоль PlayStation 5 вместе с ее Digital Edition версией.
Иркутск Сегодня 03:25
Политика

Сенатор предложил выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК 19:44
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ЖКХ

С 1 июля в Сахалинской области вырастут счета за коммуналку

Наступает 1 июля, и кроме возможного обновления Конституции страны, которое в этом году проходит непланово, всех россиян ждет традиционное увеличение стоимости коммунальных услуг.
Сахалин.Инфо 19:20
Авто

Японец провел тест-драйв внедорожника УАЗ «Хантер»

Напротив, в Японии очень ценят УАЗ за его неприхотливость и простоту конструкции. После тест-драйва энтузиаст подытожил впечатления.
Picsnews.net 14:39
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Общество

Число жертв коронавируса в Москве достигло 3 796

Количество умерших от коронавируса в Москве достигло 3 796 человек.
Газета.Ru 17:29
Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

IrkutskMedia 14:20
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец 02:39
16
Общество

Власти Индии заблокировали TikTok и еще 58 китайских приложений

Министерство считает, что работа этих приложений причиняет «ущерб суверенитету и целостности Индии», а также угрожает безопасности государства и общественному порядку.
РБК 15:31
40
Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Первый и последний операторы пока отменили путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 27 июня в 12:11
1,3K
Политика

Что россияне думают о поправках к Конституции

С 25 июня по 1 июля 2020 года в России проходит голосование по поправкам к Конституции.
Forbes 02:30
2
Общество

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним.
Газета.Ru 15:16
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Армия и оружие

Министры обороны США и Нидерландов обсудили противостояние РФ и КНР

Противостояние России и КНР обсудили по телефону глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд.
РЕН ТВ 19:48
Происшествия

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК вчера в 15:32
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Хоккей

Хоккеист Овечкин признан лучшим восьмым номером в истории НХЛ

РИАМО 09:58
2
Общество

Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку гаджетов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий разрешить использовать средства материнского капитала на покупку техники, необходимой для дистанционного обучения ребенка.
НТВ 16:55
6
Футбол

«Хетафе» победил «Реал Сосьедад» в матче чемпионата Испании по футболу

Футболисты "Хетафе" обыграли "Реал Сосьедад" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС Спорт 17:58
Экономика

Ющенко заявил, что Украина переживает тяжелый экономический кризис

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что страна переживает тяжелый кризис, сегодня 50% бизнеса в стране находится в тени, а на руках у населения содержится сумма, эквивалентная годовому бюджету страны, которая не работает на рынке.
РИА Новости 08:20
6
Наука

В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения

Крупнейший город цивилизации майя мог быть брошен из-за ртути в резервуарах с водой, считают ученые Университета Цинциннати.
Сайт интересных новостей 27 июня в 06:09
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 15:44
172
Общество

Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты

Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
71
Общество

Пункты проведения экзаменов в Кирове проверили на готовность к ЕГЭ

29 июня во всех пунктах проведения экзаменов Кировской области был организован пробный ЕГЭ.
Правительство Кировской области 10:28
1
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости 12:25
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Происшествия

Руководитель поронайской аптеки присвоила 2,5 миллиона рублей

Поронайской городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 44-летней жительницы Поронайска в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата денежных средств, вверенных виновному в крупном размере) и частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере).
Сахалин.Инфо 19:41
Футбол

Тимо Вернер рассказал, почему он выбрал «Челси», а не «Ливерпуль»

Тимо Вернер, выступающий на позиции нападающего в английском профессиональном футбольном клубе "РБ Лейпциг", рассказал историю о своём переходе в лондонский коллектив.
CT news 16:55
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