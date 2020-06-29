Белый дом подверг резкой критике освещение газетой The New York Times утверждений о приписываемой России готовности выплачивать денежные вознаграждения афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.

Белый дом подверг критике освещение NYT утверждений о России и талибах

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