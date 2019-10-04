Политика
РЕН ТВБелый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Администрация США потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента
Политика Сегодня14:23
Белый дом уведомит Пелоси о возможности игнорирования запросов в рамках импичмента
Московский Комсомолецвчера в 21:59
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Российская газета 17:22
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Политическая Экспертиза вчера в 14:13
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В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
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В Китае презентовали новый президентский лимузин
Новый лимузин главы КНР появился на военном параде.
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Мужская сборная России по волейболу на Кубке мира уступила Австралии
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В Саратовской области пациентов на процедуры возили в машине с овощами
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Lenta.ru вчера в 12:12
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У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
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Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
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Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты
В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии.
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Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
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Выезд российской команды футбольных блогеров «Амкал» в Беларуси на матч против болельщиков минского «Динамо» (3:3, победа минчан по пенальти) был омрачен расистской выходкой двух игроков белорусской команды.
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Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
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