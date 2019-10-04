Политика
РЕН ТВБелый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа
Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Администрация Трампа намерена игнорировать требования законодателей по импичменту, не одобренные конгрессом
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