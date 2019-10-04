Политика

РЕН ТВРЕН ТВБелый дом попросит конгрессменов проголосовать по импичменту Трампа

Белый дом направит спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу процедуры импичмента президента. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.
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Американский политик-демократ, Председатель Палаты представителей Конгресса США с 3 января 2019 года и c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года, депутат Палаты представителей с 1987 года.
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