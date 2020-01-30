Политика
Московский КомсомолецБелый дом попытался остановить публикацию книги Болтона
Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
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Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа
Красная веснавчера в 23:20
Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги
Интерфаксвчера в 14:25
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Политика
Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Политика
Путин и Нетаньяху обсудят американскую «сделку века» в Москве
Как заявил, пресс-секретарь российского президента, Кремль рассчитывает во время переговоров Путина и Нетаньяху получить «из первых рук» информацию о деталях «сделки века».
Происшествия
Родные пропавшего под Смоленском ребенка опознали его обувь
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Фигурное катание
Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе
Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Политика
Канада ввела новые санкции против России
В связи с выборами в Крыму, которые состоялись в 2019 году, санкции против России расширили, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.
Общество
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Космос
Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца
Солнечный телескоп DKIST, установленный на Гавайях, сделал самые детальные на сегодняшний день фотографии Солнца.
Здоровье
Власти Китая выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
В Тибетском автономном районе Китая зафиксировали первый подтвержденный случай заражения новым типом коронавируса.
Политика
Трамп: если бы я слушал Болтона, сейчас была бы шестая мировая война
Президент заявил, что если бы он слушал Болтона, США участвовали бы уже в "шестой мировой войне".
Происшествия
СК завел новые дела против контрабандистов, вывозивших лес в Китай
Следователи возбудили уголовные дела об организации преступного сообщества, которое занималось контрабандой с Дальнего Востока в КНР ценных пород дерева на сумму свыше 458 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности
Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Политика
В Кремле прокомментировали предложение переименовать пост президента
Предложение переименовать должность президента России в верховного правителя является лишь одной из обсуждаемых инициатив по изменению Конституции.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Игорь Николаев назвал размер своей будущей пенсии
Игорь Николаев, исполнитель из России, в ходе недавней беседы с представителями прессы рассказал, какую будет получать пенсию.
Игры
PS Plus в феврале предложит игрокам трилогию BioShock
Компания Sony объявила линейку игр для PS Plus в феврале. Подписчики сервиса смогут пополнить коллекцию сборником BioShock: The Collection.
Общество
Роскачество сравнило пользу оливкового и подсолнечного масла
Эксперты Роскачества решили сравнить полезность оливкового и подсолнечного масел.
Шоу-бизнес
Слухи о разводе с Полиной Гагариной прокомментировал её муж
В сети мгновенно поползли слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.
Происшествия
Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок
В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Фигурное катание
10-кратная чемпионка Франции обвинила бывшего тренера в изнасилованиях
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Энергетика
Структуры Гуцериева продолжат поставлять нефть на белорусские НПЗ
Как пишет РИА Новости, входящие в группу «Сафмар» нефтяные компании планируют поставить в феврале 250 тыс. тонн нефти, поставки будут идти в соответствии с заявками заводов.
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.