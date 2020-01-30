Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБелый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Белый дом попытался в среду задержать возможные показания в ходе процесса по импичменту, а также публикацию книги бывшего советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона.
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Трамп запрещает Болтону публиковать «секретные» разоблачения по Украине

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Политика

Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной

Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
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