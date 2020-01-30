Политика
Радио SputnikБелый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги
Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что возможное разглашение информации может повредить безопасности США.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа
Красная веснавчера в 23:20
Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги
Интерфаксвчера в 14:25
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 04:43, Ашберн
Общество
Госпитализированного в Москве главу Алтая выписали из больницы
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин выписан из столичной больницы, куда он был доставлен 28 января из-за проблем с желудком.
Футбол
Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»
Здоровье
Более 100 туристов из РФ вернулись в Благовещенск из Китая
Специальным рейсом "Санья - Благовещенск" в Россию доставили 104 российских туриста.
Происшествия
В Нижнем Новгороде в жилой пятиэтажке взорвалась граната
В пятиэтажном жилом доме на улице Светлоярской в Нижнем Новгороде взорвалась граната. Один человек получил осколочное ранение.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Общество
Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Общество
В Крыму чиновницы подарили блокадникам по батону хлеба
Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Здоровье
Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса
Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
Биатлон
Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ
Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
Происшествия
В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет
Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Кино
Режиссер Соловьев попал в больницу после ареста счетов
Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с инсультом после того, как судебные приставы арестовали его счета, сообщает Telegram-канал Mash.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Экономика
Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями
Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья.
Политика
Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Армия и оружие
Обновленный боевой модуль АУ-220М представят в Индии
На Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия - 2020» представят новую конфигурацию модуля АУ-220М.