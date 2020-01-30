Политика

Радио SputnikРадио SputnikБелый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги

Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что возможное разглашение информации может повредить безопасности США.
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Белый дом пытается задержать возможную публикацию книги Болтона

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В Белом доме считают, что книга Болтона содержит секретные данные

ТАССвчера в 14:56

Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа

Красная веснавчера в 23:20

Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги

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Трамп запрещает Болтону публиковать «секретные» разоблачения по Украине

News.ruвчера в 14:18

CNN: Белый дом предостерег Болтона от публикации мемуаров. В них Трамп связывает военную помощь Украине с расследованием против Байдена

Дождьвчера в 13:48
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Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал распоряжение о закрытии российской границы на Дальнем Востоке в качестве меры по нераспространению коронавируса.
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Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
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Общество

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Жителей Крыма возмутило то, как две местные чиновницы вместо того, чтобы полноценно отблагодарить проживающих в Керчи блокадников, подарили им по батону хлеба и медали в годовщину полного снятия блокады Ленинграда.
Газета.Ru 04:15
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ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
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В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
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Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны

В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Московский Комсомолец 28 января в 08:54
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Минздрав рекомендовал три препарата для лечения от коронавируса

Минздрав России опубликовал временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению китайского коронавируса 2019-nCoV.
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Общество

Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
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Биатлон

Юниорская сборная России по биатлону победила в мужской эстафете на ЧМ

Мужская юниорская сборная России по биатлону завоевала золотые медали в эстафете 4 по 7,5 километра на чемпионате мира среди юниоров и юношей в Швейцарии.
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В Крыму по делу о крупном хищении задержан офицер, скрывавшийся 10 лет

Правоохранители задержали в Ялте скрывавшегося более 10 лет от следствия полковника Вооруженных Сил РФ, который обвиняется в хищении почти 212 миллионов рублей.
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NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
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Режиссер Сергей Соловьев попал в больницу с инсультом после того, как судебные приставы арестовали его счета, сообщает Telegram-канал Mash.
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В Москве открывается выставка Сальвадора Дали

Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
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Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Piter.tv 00:47
Экономика

Бизнес обвинил Booking.com в манипулировании отелями

Как считают в «Опоре России», сервис должен разъяснять пользователям, что информация о единственном свободном номере в отеле или сообщение «вы не успели забронировать» касаются только реализуемого через Booking.com жилья.
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Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

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Армия и оружие

Обновленный боевой модуль АУ-220М представят в Индии

На Международной выставке сухопутных и военно-морских вооружений «ДефЭкспо Индия - 2020» представят новую конфигурацию модуля АУ-220М.
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В Подмосковье при закладке наркотиков задержали полицейского

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