Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что возможное разглашение информации может повредить безопасности США.

Белый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги

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