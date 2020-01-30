Политика
Радио SputnikБелый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги
Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что возможное разглашение информации может повредить безопасности США.
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Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги
Интерфаксвчера в 14:25
Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа
Красная веснавчера в 23:20
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Политика
Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России»
«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Политика
Гендиректор «Почты России» станет заместителем нового руководителя
Глава «Почты России» Николай Подгузов останется на предприятии заместителем руководителя после того, как его место займет вице-премьер Максим Акимов, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и руководству «Почты России».
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Хоккей
Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
Наука
Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса
Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
Происшествия
Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
Здоровье
В Китае выявлен больной коронавирусом мальчик без симптомов
В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
Общество
С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%
Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Космос
«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях
Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Политика
Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Космос
Астрономы объяснили загадку марсианских полюсов
Группа астрономов обнаружила загадочную особенность на южном полюсе Марса: огромное количество льда, который состоял из слоев CO2 и водяного льда и простирался на глубину до 1 километра.
Общество
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Футбол
«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»
Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.