Политика

Радио SputnikРадио SputnikБелый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги

Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что возможное разглашение информации может повредить безопасности США.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Белый дом уведомил Болтона, что выступает против публикации части текста его книги

Интерфаксвчера в 14:25

Белый дом препятствует опубликованию книги Болтона, где он обвиняет Трампа

Красная веснавчера в 23:20

Джону Болтону предложили не публиковать скандальные мемуары целиком

REGNUMвчера в 15:08

В Белом доме считают, что книга Болтона содержит секретные данные

ТАССвчера в 14:56

Белый дом попытался остановить публикацию книги Болтона

Московский Комсомолецвчера в 23:02

Трамп запрещает Болтону публиковать «секретные» разоблачения по Украине

News.ruвчера в 14:18

CNN: Белый дом предостерег Болтона от публикации мемуаров. В них Трамп связывает военную помощь Украине с расследованием против Байдена

Дождьвчера в 13:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 00:06, Ашберн
Политика

Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из «Единой России»

«Глава Чувашии Михаил Игнатьев исключен из "Единой России" решением президиума генерального совета партии», - заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
ТК Звезда 28 января в 06:47
Политика

Гендиректор «Почты России» станет заместителем нового руководителя

Глава «Почты России» Николай Подгузов останется на предприятии заместителем руководителя после того, как его место займет вице-премьер Максим Акимов, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и руководству «Почты России».
Росбалт вчера в 22:31
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку

РИА Новости вчера в 06:42
Хоккей

Овечкин вышел на чистое девятое место в списке лучших снайперов НХЛ

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя по голам чемпиона Олимпийских игр 2002 года в составе сборной Канады Стива Айзермана.
РИА Новости вчера в 23:27
Наука

Генетики усомнились в официальной версии происхождения коронавируса

Ранее китайские эксперты выдвинули гипотезу, что вирус, породивший эпидемию пневмонии в Ухани, мог возникнуть в результате обмена генами с другим вирусом.
News.ru 28 января в 06:35
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru вчера в 22:53
Здоровье

В Китае выявлен больной коронавирусом мальчик без симптомов

В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
BFM.ru вчера в 13:38
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Общество

Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили

Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Дождь вчера в 10:15
Общество

В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов

По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Lenta.ru 28 января в 09:12
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил на вооружение гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" получил новейшую гиперзвуковую ракету, сообщил в интервью ТАСС главный конструктор по комплексам ПВО Конструкторского бюро приборостроения им. Шипунова, входящего в "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех", Валерий Слугин.
Газета.Ru вчера в 04:56
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке

Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Известия вчера в 10:33
Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
Здоровье

Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми

Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
ИА БНК вчера в 08:50
Политика

ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объеме, свидетельствуют итоги голосования.
РИА Новости вчера в 14:52
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Вести.Ru вчера в 07:55
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 28 января в 03:45
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика вчера в 01:33
Политика

Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям по сирийскому Идлибу.
РИА Новости вчера в 05:33
Происшествия

Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии

REGNUM вчера в 21:01
Происшествия

В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 14:34
Космос

Астрономы объяснили загадку марсианских полюсов

Группа астрономов обнаружила загадочную особенность на южном полюсе Марса: огромное количество льда, который состоял из слоев CO2 и водяного льда и простирался на глубину до 1 километра.
Суть событий вчера в 11:00
Общество

Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем

Железнодорожное сообщение России с Китаем будет ограничено с 31 января.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Лукаш добавила, что вместо этого в стране появляются новые законы и подзаконные акты, которые продолжают раскалывать общество в вопросе языка.
Известия вчера в 19:13
Футбол

«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

Футбольный клуб «Крылья Советов» объявил о переходе футболиста Александра Соболева в московский «Спартак».
REGNUM вчера в 14:06
Шоу-бизнес

Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк

RuNews24.ru вчера в 06:13
Политика

Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией

На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Журналистская правда вчера в 11:47
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Культура

В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»

Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное