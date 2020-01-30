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Белый дом потребовал от Болтона удалить секретные данные из его книги

Политика Гендиректор «Почты России» станет заместителем нового руководителя Глава «Почты России» Николай Подгузов останется на предприятии заместителем руководителя после того, как его место займет вице-премьер Максим Акимов, передает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и руководству «Почты России».

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