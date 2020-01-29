Политика
RT на русскомБелый дом потребовал удалить секретные данные из новой книги Болтона
Белый дом предупредил, что публикация новой книги бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона не может состояться до тех пор, пока из неё не будут удалены засекреченные данные.
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Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Футбол
Третий бомбардир РПЛ Соболев перейдёт в «Спартак»
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев подпишет контракт с московским «Спартаком».
Общество
В МВД рассказали о самых популярных местах кражи автомобилей
В декабре 2019 года компания «АльфаСтрахование» опубликовала список самых угоняемых автомобилей в Москве и Подмосковье по итогам трех кварталов 2019 года.
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Шоу-бизнес
Сталлоне перестал скрывать седину и превратился в Санта-Клауса
Общество
Главу Алтая госпитализировали в больницу
Обострение панкреатита у главы Республики Алтай Олега Хорохордина стало причиной его госпитализации в одну из московских больниц.
Шоу-бизнес
Николаев назвал размер пенсии народного артиста России
Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, какую пенсию будет получать в статусе народного артиста России.
Политика
США расширили санкции против России
Восемь россиян и одна компания были внесены в санкционный список США.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Здоровье
Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ
Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
Экономика
Трутнев ожидает увеличения объемов строительства на Дальнем Востоке
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер РФ Юрий Трутнев ожидает роста объемов строительства на Дальнем Востоке, в частности, благодаря программе льготной ипотеки.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
В интервью Daily Mail советские фото из Освенцима назвали подделкой
В британском издании Daily Mail решили выдать очередную порцию «своей правды» об освобождении узников лагеря Освенцим.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек
По меньшей мере 170 человек в Китае умерли от нового коронавируса, число зараженных достигло 7771.
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ
Политика
КПРФ подготовила свои поправки к Конституции
Внесенный президентом РФ законопроект о поправках в Конституцию был принят Госдумой в первом чтении 23 января.
Политика
Володин обвинил Зеленского в попытках очернить совместную с РФ историю
Глава Украины Владимир Зеленский ради сохранения власти стремится очернить совместную с РФ историю заявлением о том, что к началу ВОВ остальные страны подтолкнул СССР, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
Общество
Чешские программисты создали бесплатно сайт, на который хотели потратить 16 млн евро
Проект, на который чешское правительство собиралось потратить 401 миллион крон (16 миллионов евро), местные программисты создали бесплатно за два выходных дня, пишет Lenta.ru.
Экономика
«Норникель» заявил о палладиевом «пузыре» на рынке
По словам Берлина, финансовые спекулянты создали на рынке палладиевый "пузырь", что плохо для отрасли.
Футбол
Агент Пабло Сантоса подтвердил вероятность перехода игрока в «Рубин»
Паоло Вентура, агент защитника «Браги» Пабло Сантоса, прокомментировал информацию о том, что игрок может перейти в «Рубин» в ближайшее время.
Музыка
«Грэмми» за лучший поп-альбом года получила Билли Айлиш
Другими номинантами на премию были Ариана Гранде (thank u, next), Тейлор Свифт (Lover), Бейонсе (The Lion King: The Gift) и Эд Ширан (No.6 Collaborations Project).
Происшествия
После массовой аварии в БСМП Новочеркасска поступили 9 пострадавших
После массового ДТП с участием легковушки, фуры и двух автобусов на трассе под Новочеркасском в городскую БСМП обратились девять пострадавших.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.