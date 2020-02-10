Политика

ИнтерфаксИнтерфаксБелый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Проект бюджета администрации США на 2021 финансовый год предусматривает выделение не менее $760 млн на помощь государствам Европы, Евразии и Центральной Азии в противодействии влиянию России.
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с чего всё началось
Администрация президента США Дональда Трампа предложила (.pdf
) выделить более 700 миллионов долларов из бюджета США на противодействие влиянию России.
Дождьвчера в 16:03

Подробнее о событии

Белый дом предложил потратить более $700 млн на противодействие России

Интерфаксвчера в 14:20

США намерены выделить $700 млн на противодействие России

Известиявчера в 13:18

США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году

RT на русскомвчера в 13:52

США намерены направить на противодействие России в 2021 году $788 млн

ТАССвчера в 13:47

США назвали Россию и Китай своими главными угрозами на следующий год

Lenta.ruвчера в 13:30

США направят на противодействие России более 700 млн долларов

Российская газетавчера в 14:09

США намерены выделить $700 миллионов на «противодействие» России

РИА Новостивчера в 13:14
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Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Футбол

Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Чемпионат вчера в 14:49
Общество

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу, сейчас грузовое автосообщение открыли.
РИА Новости вчера в 22:11
Общество

В Совфеде оценили заявление «Нафтогаза» о возможном новом иске

Ранее Витренко не исключил подачи нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» по переуступке долговых обязательств «Росукрэнерго».
RT на русском вчера в 06:37
Общество

Купленная в Туле вареная колбаса «взорвалась» прямо на столе

Жительница Тулы Елена Брусенцева поделился в социальных сетях историей о том, как у нее «взорвалась» колбаса.
iReactor вчера в 23:44
Армия и оружие

Генерал ВВС США обеспокоен «маневрами российских спутников»

Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru вчера в 16:16
Происшествия

Вылетевший в Москву самолет S7 вернулся в Новосибирск

Самолет авиакомпании S7, вылетевший в Москву, вернулся в новосибирский аэропорт Толмачево. Об этом сообщает портал NGS.RU.
РБК вчера в 22:42
Здоровье

Эпидемический порог ОРВИ и гриппа превышен в 37 регионах России

В России Роспотребнадзор отмечает рост недельных эпидемических порогов ОРВИ и гриппа среди населения страны.
Вести.Ru вчера в 21:46
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском вчера в 04:04
Футбол

РПЛ вспомнила о титульном спонсорстве

Betting Insider, рассказывая об изменении отношения РПЛ к титульному спонсорству, привел цитату президента лиги Сергея Прядкина от декабря 2017 года.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Технологии

Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 февраля убывающая Луна в Деве большинству знаков обеспечит гармоничное внутреннее состояние и отношения с окружающими.
Пятый канал вчера в 19:00
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Происшествия

Пять человек погибли при взрыве в Кабуле

В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.
REGNUM вчера в 23:56
Общество

В Госдуме предложили урегулировать наценку на квартирах в новостройках

Федоров предложил рассмотреть возможность введения новой нормы, согласно которой застройщик не сможет ставить цены на квартирах в новостройках, которые будут более чем на 50% превышать себестоимость строительства объекта.
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия 09 февраля в 17:58
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 08:13
Биатлон

Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира.
ФАН вчера в 09:12
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru 09 февраля в 23:42
Хоккей

Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Metaratings 09 февраля в 09:02
Общество

Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России

Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Свободная Пресса вчера в 07:21
Общество

Захарова оценила действия Японии в отношении карантинного лайнера

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости 09 февраля в 04:59
Космос

В 2019 году космодром Восточный посетило рекордное количество туристов

Более 1700 туристов посетили космодром Восточный в течение 2019 года, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
REGNUM 09 февраля в 05:42
Наука

Разработан новый метод диагностики и лечения меланомы

Ученые из Университета Эдита Коуэна совместно с Гарвардской медицинской школой и клиницистами в больницах Западной Австралии смогли разработать новую методику диагностики и лечения меланомы.
Что происходит вчера в 13:38
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Как работают Яндекс.Новости?
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