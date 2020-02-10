Общество

ИнтерфаксИнтерфаксБелый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США

Белый дом предлагает существенно сократить бюджет госдепа США в 2021 финансовом году. Согласно проекту бюджета, опубликованному в понедельник, на Госдеп и Агентство США по международному развитию предлагается выделить $40,8 млрд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Белый дом предложил существенно сократить бюджет Госдепа США

Интерфаксвчера в 14:01

Белый дом предложил сократить бюджет госдепа США

Ведомостивчера в 14:44

Власти США хотят выделить больше $300 млн на помощь Украине

News.ruвчера в 15:50

В Белом доме предложили сократить бюджет Госдепа

Экономика сегоднявчера в 14:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

Поддержка Байдена в США снизилась до 17%

Уровень поддержки бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента в этом году, снизился до 17% по всей стране после неудачных для него собраний партийных активистов (кокусов) в штате Айова.
ТАСС вчера в 18:59
Общество

Власти Китая попросили ученых Сибири помочь в борьбе с коронавирусом

Как сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири", в обращении говорится о "включении научных ресурсов Сибирского отделения в работу, которую сейчас ведет Китай для борьбы с коронавирусной инфекцией".
Российская газета вчера в 07:55
Хоккей

Сборная России проиграла на шведских играх три матча из трёх

Сборная России в заключительном матче шведских игр уступила сборной Чехии (3:4, Б). Россияне трижды вели в счёте, но всякий раз упускали преимущество.
Metaratings 09 февраля в 09:02
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
Происшествия

В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Пульс Хакасии вчера в 01:44
Шоу-бизнес

Тина Канделаки ответила Ксении Собчак на критику своей фигуры

Ксения Собчак в одном из последних выпусков шоу "Вечерний Ургант" раскритиковала фигуру Тины Канделаки и заявила, что сколько бы та не занималась в спортзале, толку от этого нет.
ИнфоСМИ вчера в 12:51
Политика

В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
РИА Новости вчера в 08:10
Здоровье

Стало известно, когда эпидемия коронавируса достигнет пика

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили прогноз относительно распространения 2019-nCoV, передает Bloomberg.Эксперты из Великобритании сопоставили данные по эпидемии атипичной пневмонии, которую вызвал аналогичный коронавирус в 2002-2003 годах, с текущей ситуацией.
Medical Note 09 февраля в 22:20
Шоу-бизнес

Настя Рыбка покинула шоу «Последний герой» после первой ночи

Появление модели Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, стало подарком за успешно пройденное испытание командой знаменитостей – у них появился новый участник.
Piter.tv 09 февраля в 09:16
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек

Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.
РБК 09 февраля в 19:45
Космос

Комета Чурюмова-Герасименко меняет цвет при приближении к Солнцу

Машины и Механизмы вчера в 08:38
Шоу-бизнес

Брэдли Купер и Ирина Шейк решили помириться

Разрыв Брэдли Купера с Ириной Шейк оказался наиболее обсуждаемой новостью в западном шоу-бизнесе.
OAnews вчера в 07:56
Здоровье

В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Новый День вчера в 10:08
Политика

Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире.
Lenta.ru вчера в 23:36
Кино

Появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

Mockva.ru вчера в 22:35
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
Город+ вчера в 02:43
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Футбол

Сын Пеле рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома

Матч ТВ вчера в 13:19
Шоу-бизнес

Любовь Успенская заявила о травле после скандала с дочерью

После скандала дочь артистки уехала в США. Кроме Плаксиной, у Любови Успенской детей больше нет.
Телеканал 360° вчера в 21:59
Общество

Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе

Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Гаджеты

MSI Optix G241: монитор для киберспорта с частотой обновления 144 Гц

3DNews вчера в 00:59
Экономика

Губернатор Кузбасса назвал причину снижения добычи угля в регионе

Изменение направления угольного рынка с Европы на Азию, к которому не смогли вовремя подготовиться кузбасские предприятия, привело к снижению добычи угля в Кемеровской области в текущем году.
REGNUM вчера в 23:11
Общество

Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

Поставки овощей из Китая в Приморье, где ранее возник дефицит и выросли цены на эту продукцию, вновь сократились из-за дополнительных требований карантинной службы Китая в связи с коронавирусом, сообщают краевые власти.
РИА Новости вчера в 22:11
Энергетика

В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

Белоруссия настаивает, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Минска и западных потребителей, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой агентству Белта.
РИА Новости вчера в 12:53
Киберспорт

Cyber Legacy обыграла Gambit на квалификации на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru вчера в 08:13
Общество

Гендиректор ГТРК «Камчатка» ответил на видео со смеющейся ведущей

РБК вчера в 22:01
Происшествия

В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
KM.ru вчера в 02:08
Культура

Садальский рассказал, как на самом деле Канделаки стала известной

Станислав Садальский раскрыл секрет того, как на самом деле Тина Канделаки добилась известности.
News.ru вчера в 22:34
Политика

Песков прокомментировал угрозу новых санкций США против России

США все чаще вводят незаконные с точки зрения международного права торговые и иные ограничения в отношении третьих стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозу новых санкций в отношении России за поддержку властей Венесуэлы.
Lenta.ru вчера в 06:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное